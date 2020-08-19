Вищі партійні кадри відкрито критикують Сі Цзіньпіна. Особливо критично налаштовані ті, хто прийшов на хвилі реформ імені Ден Сяопіна і спостерігали інтеграцію КНР у глобальну економіку.

Хто і за що критикує Сі Цзіньпіна

В Китаї сталася сенсаційна подія – лідера публічно розкритикували. Академік Цай Ся, 67 років, яка довго була відданою членкинею партії, перейшла в опозицію. Вона працювала у Центральній Партійній Школі – кузні топ-кадрів для Компартії. Її очолювали майже всі лідери сучасного Китаю – Мао Цзедун, Ху Цзіньтао та, власне, Сі. 24 канал розібрався з останніми інтригами в Пекіні.

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Вона звинуватила Сі у "вбивстві країни" та перетворенні її "на ворога світу", зазначивши – багато інших чиновників хочуть вийти з Компартії. Але мало хто з них осмілюється говорити. Вони бояться суворої партійної дисципліни та звинувачень у корупції, що у Китаї може призвести до смертної кари.

Вона сама хотіла її покинути багато років тому, коли її "голос був повністю заблокований". Слова професора з елітної партійної школи можуть бути потенційно загрозливими для лідерів КНР. Сама Цай зараз перебуває поза межами Китаю, в США. Якщо вона повернеться до Китаю її, ймовірно, затримають. А також вона лишилася без пенсії та інших виплат.

Сі Цзіньпін та Цай Ся / Колаж Daily Mail

Цай Ся виключили з Компартії, зазначивши, що "вона завдала шкоди репутації країни". Вперше аудіо з її висловлюваннями проти Сі були опубліковані у червні. У своєму першому інтерв'ю для західних медіа, Цай сказала, що режим Сі Цзіньпіна не рухає країну вперед. На її думку, він навпаки – перепона на шляху китайського розвитку.

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Сі має силу без контролю та балансу, пояснила Цай, а його спосіб прийняття рішень призвів до кількох помилок. Серед них – боротьба з пандемією ковіду, яку КНР не змогла втримати у своїх кордонах. Пекін, у свою чергу, перекладає всю провину на місцевих чиновників у Ухані, які не повідомляли погану інформацію нагору.

Це порочне коло. Ті, хто знизу, бояться щось сказати йому, неправильні рішення приймаються і далі, поки ситуація не виходить з-під контролю. Немає жодного способу, щоб не скотитися до катастрофи, – заявила вона.

Замість перших заходів, яких необхідно було вжити у грудні 2019, спеціалісти з охорони здоров'я та й населення загалом дізналися, що вірус дійсно заразний лише 20 січня (хоча топ-чиновники КНР знали про ситуацію із засідання Політбюро 7-го січня – 24). "Якщо він знав вже 7-го, нащо тягнути з офіційним повідомленням до 20-го?" – питає Цай Ся. Навіть знаючи все, він не почав мобілізацію ресурсів та не повідомив китайців. Він теж має бути відповідальним, вважає Цай.

Ніхто не може опонувати йому, його влада необмежена. Вдома усі важливі рішення приймає лише він, іншим дуже важко якось обмежити Сі. Звісно, що його рішення можуть бути помилковими, – додала вона.

За її словами, "ті, хто пережили у партії 20-30 років, вони знають, куди правильно вести країну, а де – глухий кут".

"Я була серед тих кадрів, які отримали свої посади під час реформ та відкриття до світу. Нам всім зрозуміло, що відбувається", – заявила Цай Ся.

Іншим критикам не так повезло: професор Сюй Чжангрун був затриманий на короткий період та звільнений з Університету Цінхуа в Пекіні. Забудовник Рен Чжіцян – арештований за корупцію, до цього був успішним бізнесменом, дотичним до влади. Коронавірус також посилив в Китаї слідкування за населенням у всіх сферах життя.

"Політичне зомбі": що відбувається у Компартії Китаю

Багато хто мовчки чекає кризи, яка похитне позиції Сі Цзіньпіна, вважає колишній редактор газети Партійної школи Ден Ювен. Він сказав, що за його спостереженнями, багато хто вже просто впав у відчай. Вони просто чекають на вирішальну помилку Сі, коли можна буде активувати сили реформ всередині Партії.

Але чекати на це можна ще довго, вважає Ден. Бо навіть потужна коронавірусна криза лише укріпила позиції лідера КНР. Багато китайців тепер дивляться на інші країни та вважають, що Китай впорався добре. Багато хто навіть підтримує прийняття закону про нацбезпеку, щоб придушити демократію Гонконгу.

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У перспективі, впевнена Цай, політика Сі Цзіньпіна підштовхне Китай до подальшої ізоляції та гасіння сподівань на будь-яке політичне послаблення.

Тепер Цай підтримує жорстку лінію, яку обрав Трамп у торгівельній війні з Китаєм. Цікаво, що за часи Цзян Цземіня, який привів КНР у Світову організацію торгівлі у 2001 році, Цай була тою людиною, яка знайомила лідера з бізнесменами. На заняттях у Партійній школі вона розповідала про партію як "засіб політичної та економічної лібералізації".

Наскільки ж Китай змінився з того часу. Подальші лідери впроваджували в Піднебесній виключно авторитаризм, який посилився з приходом Сі Цзіньпіна у 2012 році і продовжує посилюватись аж досі. Всередині доволі багато проблем з корупцією. Але навіть якщо ні, то ви станете, бо так вирішило керівництво партії.

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Її віра у Компартію похитнулася після смерті у в'язниці Лей Яна, еколога. Поліція звинуватила його у наймі повій, але це просто був привід тримати його під вартою. "Цей випадок та їхні методи розчарували мене", – зізнається Цай. Вона впевнена, що Китай зрештою стане на шлях демократизації та більшої свободи, але невідомо, коли саме це станеться.