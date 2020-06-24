Китай може залишитись без доларів у разі введення санкцій США. Але чи виживе економіка країни? 24 канал розібрався, чи дійсно юань стане новою світовою валютою.

Китай проти США: фінансовий фронт

Піднебесна серйозно готується до ситуації, якщо її відімкнуть від світової фінансової системи SWIFT (через введення нових санкцій з боку США – 24). Про це заявили у китайському фінансовому регуляторі. Хоча досі ймовірність такого кроку оцінюється китайською владою як низька, а застосування його "буде ближчим до гарячої війни ніж до холодної", кажуть там. Деталі – у матеріалі 24 каналу.

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Віце-голова Комісії по регулюванню цінних паперів Фань Сіньхай пояснив: КНР використовує американські гроші майже виключно у міжнародній торгівлі, тож це робить країну взразливою до фінансових санкцій.

А США якраз роздумує над ними через новий безпековий закон у Гонконгу та переслідування меншини уйгурів в Сіньцзяні. Щоправда, Дональд Трамп поки що притримав нові санкції через бажання продовжити діалог з Пекином.

"Таке вже сталося з багатьма російськими бізнесами та фінансовими інституціями. Нам треба готуватись завчасно. Підготовка має бути реальною, не лише психологічною", – зазначив у коментарі на форумі Фань Сіньхай. Подібний ризик, за думкою Пекіну є доволі реалістичним, але відношення до КНР буде не таким самим як до РФ чи Ірану.

Про це, за даними South China Morning Post, каже документ Конгресу США від 30 березня. У ньому вказана причина таких дій проти Москви: "вторгнення в Україну, втручання у вибори, інші кібер-злочини, порушення прав людини, використання хімічної зброї, незаконна торгівля з КНДР, підтримка Сирії та Венесуели".

Долари використовуються у двох великих фінансових системах світу: SWIFT (міжбанківські канали зв'язку) та CHIPS (Транскордонна міжбанківська платіжна система). Друга власне створена самим Китаєм та є їх національною системою банківських переведень. Тож тут мова може йти лише про відключення Китаю від SWIFT. Проблеми для Гонконгу Гонконг виконує роль "шлюзу" через який долари потрапляють у КНР. Це тому, що долар Гонконгу прив'язаний до американського "брата" та може вільно конвертуватися у інші валюти. У місті-автономії відбувається до 70% китайських міжнародних торгівельних транзакцій. Через новий жорсткий безпековий закон, автономія втратить свій спеціальний статус, який звільняв місцевий бізнес від тарифів та мит, накладених США на материковий Китай у рамках торгівельної війни.

Всередині Китаю за "баксами" суворо спостерігають: громадяни не можуть обмінювати більше 50 тисяч доларів на рік, за компаніями які виводять їх з країни теж ведеться спостереження. Механізм простий: Китай продає в США продукцію за долари. Вдома вони частково обмінюються на юані, а частково – йдуть у Центральний резерв.

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Фань Сіньхай вважає, що у долара США непевне майбутнє: Федеральний резерв Америки (Центробанк США – 24) має друкувати все більше грошей, що створює проблеми для активів КНР, які деноміновані у американській валюті.

Щоб це усунути та протистояти фінансовому тиску, треба робити юань міжнародною валютою. КНР тримає 1,1 трлн доларів США у своєму розпорядженні у вигляді цінних паперів або 4,4% державного боргу Сполучених Штатів.

Юань та інші валюти Наразі він отримав статус "резервної", але реальне використання все ще обмежене: 1,79% світової частки у порівнянні із 40% долару США у березні 2020 року. Японська єна використовується у 3,5% випадків. Юань – п'ята за використанням валюта у світі після долару США, євро, фунта стерлінгів, та єни.

Найвища частка для китайської валюти була у серпні 2019 році – 2,2%. Очікується, що після вступу до валютного кошика МВФ – це сталося у 2015 році – юань стане більш інтернаціональною валютою. Наприклад, у березні 2020 року вона займає третє місце з показником 2,4% угод у світі.

"Якщо наші активи будуть утримуватись в юанях, жодних проблем не буде", – підкреслив чиновник. Джон Конналлі, міністр фінансів президента Рейгана, парирував з 1971 року: "Долар – це наша валюта, але це ваша проблема". Міністерство торгівлі КНР вважало кілька років тому, що юань замінить долар США "у найближчі 15 років". І це досі – головний пріоритет Пекіну і загроза для нацбезпеки, кажуть у США.

З іншого боку, стаття Forbes каже, що "Китай ще не може замінити долар". Там зазначається, що якщо євро не може обігнати долар, то китайські юані "точно не зможуть цього зробити". Планувалося, що Бразилія, Росія та Індія можуть тримати активи в юанях заради диверсифікації. Втім, минула ідея провалилася через недовіру до китайської валюти (Пекін пропонував продавцям нафти з Близького Сходу розцінити її в юанах та навіть створив окремий ринок цінних паперів під це).

Як сказала Channel News Asia Ширлі Ю з Школи Кеннеді Гарварду, поки "юань не стане справжньою світовою валютою, китайські онлайн-експерименти з валютами теж не визнають". Але Китай вкрай активно рухається у цьому напрямку, про що буде друга частина статті.

Цифровий юань: як Китай готується обходити санкції

Китай активно розробляє цифрову валюту, щоб стати більш незалежним / Фото Belt and Road News

Китайський уряд оголосив ще під час активної фази пандемії, що у чотирьох містах буде запроваджена цифрова валюта. Державні чиновники будуть отримувати принаймні частину своєї зарплати у вигляді цифрової оплати через відповідний додаток. У 2016 році згадували просування технології блокчейну, яка потрібна для таких валют як біткоїн.

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З інформацією китайських ЗМІ, в Сучжоу так буде субсидуватися громадський транспорт, в Сюн'ані це торкнеться продуктів харчування та роздрібної торгівлі. Тепер у ЦБ КНР з'явиться більше можливостей для контролю та моніторингу, чого раніше не було.

"Виплати були офлайн готівкою, а дані з існуючих платіжних систем були розсіяні, тож ЦБ не міг контролювати грошовий потік у реальному часі, – пояснив каналу CCTV Сю Юань, доцент Інституту досліджень регіонального розвитку при Університеті Пекіну. – З точки зору користувачів, зміни незначні. Але з точки зору банківського нагляду, майбутніх форм фінансування, платежів та бізнесу, це – найбільше, що було коли-небудь".

Президент Сі Цзіньпін через три роки сказав, що Китай має прискорити розробки у цьому напрямку. Отже, e-RMB стане першою повністю цифровою валютою великої економіки.

Найближче майбутнє може виглядати так: імпортер та експортер інструктують мережу блокчейна. щоб розмістити платіж в юані.

Ця децентралізована система може дозволити іноземним підприємствам укладати угоди, не вимагаючи доларів, щоб захистити валютні ризики, – розповів Voice of America Майкл Кейсі з інформаційного сайту CoinDesk.

Джеремі Аллер з компанії Circle, яка займається цифровими рішенннями, додав: "Цифрова валюта Китаю може призвести до глобального використання юаню. Таким чином його можна буде використовувати у транзакціях по всьому світу".

Обмеження, накладені SWIFT, можна буде обійти. Китай може виграти війну за цифрову валюту, що погано для США та західного капіталізму, впевнений Майкл Кейсі.

Бажання Китаю домінувати "над новою фінансовою технологією" повинно викликати тривогу, додав Тім Моррісон, старший науковий співробітник Інституту Хадсона, який служив у президента Трампа спеціальним помічником. Аналогічні проекти в самих США знаходяться лише на стадії розробки і якщо Америка найближчим часом не наздожене КНР, можливість буде втрачена.