Китай может остаться без долларов в случае введения санкций США. Но выживет ли экономика страны? 24 канал разобрался, действительно ли юань станет новой мировой валютой.

Китай против США: финансовый фронт

Поднебесная серьезно готовится к ситуации, если ее отключат от мировой финансовой системы SWIFT (из-за введения новых санкций со стороны США – 24). Об этом заявили в китайском финансовом регуляторе. Хотя до сих пор вероятность такого шага оценивается китайскими властями как низкая, а применение его "будет ближе к горячей войне, чем холодной", говорят там. Детали – в материале 24 канала.

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Вице-председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Фань Синьхай пояснил: КНР использует американские деньги почти исключительно в международной торговле, поэтому это делает страну уязвимой к финансовым санкциям.

А США как раз размышляет над ними из-за нового закона о безопасности в Гонконге и преследований меньшинства уйгуров в Синьцзяне. Правда, Дональд Трамп пока что придержал новые санкции из-за желания продолжить диалог с Пекином.

"Такое уже произошло со многими российскими бизнесами и финансовыми институтами. Нам надо готовиться заблаговременно. Подготовка должна быть реальной, не только психологической", – отметил в комментарии на форуме Фань Синьхай. Подобный риск, по мнению Пекина, довольно реалистичен, но отношение к КНР будет не таким же, как к РФ или Ирану.

Об этом, по данным South China Morning Post, говорит документ Конгресса США от 30 марта. В нем указана причина таких действий против Москвы: "Вторжение в Украину, вмешательство в выборы, другие киберпреступления, нарушение прав человека, использование химического оружия, незаконная торговля с КНДР, поддержка Сирии и Венесуэлы".

Доллары используются в двух крупных финансовых системах мира: SWIFT (межбанковские каналы связи) и CHIPS (Трансграничная межбанковская платежная система). Вторая собственно создана самим Китаем и является их национальной системой банковских переводов. Поэтому здесь речь может идти только об отключении Китая от SWIFT.

Проблемы для Гонконга Гонконг выполняет роль "шлюза", через который доллары попадают в КНР. Это потому, что доллар Гонконга привязан к американскому "брату" и может свободно конвертироваться в другие валюты. В городе-автономии проходит до 70% китайских международных торговых транзакций. Из-за нового жесткого закон о безопасности автономия потеряет свой специальный статус, который освобождал местный бизнес от тарифов и пошлин, наложенных США на материковый Китай в рамках торговой войны.

Внутри Китая за "баксами" строго наблюдают: граждане не могут обменивать более 50 тысяч долларов в год, за компаниями, которые выводят их из страны, тоже ведется наблюдение. Механизм прост: Китай продает в США продукцию за доллары. Дома они частично обмениваются на юани, а частично – идут в Центральный резерв.

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Фань Синьхай считает, что у доллара США неуверенное будущее: Федеральный резерв Америки (Центробанк США – 24) должен печатать все больше денег, что создает проблемы для активов КНР, которые деноминированы в американской валюте.

Чтобы это устранить и противостоять финансовому давлению, надо делать юань международной валютой. КНР держит 1,1 трлн долларов США в своем распоряжении в виде ценных бумаг или 4,4% государственного долга Соединенных Штатов.

Юань и другие валюты Сейчас он получил статус "резервной" валюты, но реальное использование все еще ограничено: 1,79% мировой доли по сравнению с 40% доллара США в марте 2020 года. Японская иена используется в 3,5% случаев. Юань – пятая по использованию валюта в мире после доллара США, евро, фунта стерлингов и иены.

Самая большая доля китайской валюты была в августе 2019 года – 2,2%. Ожидается, что после вступления в валютную корзину МВФ – это произошло в 2015 году – юань станет более интернациональной валютой. Например, в марте 2020 года он занимает третье место с показателем 2,4% сделок в мире.

"Если наши активы будут удерживаться в юанях, никаких проблем не будет", – подчеркнул чиновник. Джон Конналли, министр финансов президента Рейгана, парировал из 1971 года: "Доллар – это наша валюта, но это ваша проблема". Министерство торговли КНР считало несколько лет назад, что юань заменит доллар США "в ближайшие 15 лет". И это до сих пор – главный приоритет Пекина и угроза для нацбезопасности, говорят в США.

С другой стороны, статтья Forbes говорит, что "Китай еще не может заменить доллар". Там отмечается, что если евро не может обогнать доллар, то китайские юани "точно не смогут этого сделать". Планировалось, что Бразилия, Россия и Индия могут держать активы в юанях ради диверсификации. Впрочем, прошлая идея провалилась из-за недоверия к китайской валюте (Пекин предлагал продавцам нефти с Ближнего Востока оценить ее в юанях и даже создал отдельный рынок ценных бумаг под это).

Как сказала Channel News Asia Ширли Ю из Школы Кеннеди Гарварда, "пока юань не станет настоящей мировой валютой, китайские онлайн-эксперименты с валютами тоже не признают". Но Китай крайне активно движется в этом направлении, о чем будет вторая часть статьи.

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Китай активно разрабатывает цифровую валюту, чтобы стать более независимым / Фото Belt and Road News

Китайское правительство объявило еще во время активной фазы пандемии, что в четырех городах будет введена цифровая валюта. Государственные чиновники будут получать по крайней мере часть своей зарплаты в виде цифровой оплаты через соответствующее приложение. В 2016 году упоминали продвижение технологии блокчейна, которая нужна для таких валют, как биткоин.

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По информации китайских СМИ, в Сучжоу так будет субсидироваться общественный транспорт, в Сюнъане это коснется продуктов питания и розничной торговли. Теперь у ЦБ КНР появится больше возможностей для контроля и мониторинга, чего раньше не было.

"Выплаты были оффлайн наличными, а данные из существующих платежных систем были рассеяны, поэтому ЦБ не мог контролировать денежный поток в реальном времени, – пояснил канала CCTV Сю Юань, доцент Института исследований регионального развития при Университете Пекина. – С точки зрения пользователей, изменения незначительные. Но с точки зрения банковского надзора, будущих форм финансирования, платежей и бизнеса, это – наибольшее, что было когда-либо".

Президент Си Цзиньпин через три года сказал, что Китай должен ускорить разработки в этом направлении. Итак, e-RMB станет первой полностью цифровой валютой крупной экономики.

Ближайшее будущее может выглядеть так: импортер и экспортер инструктируют сеть блокчейна. чтобы разместить платеж в юанях.

Эта децентрализованная система может позволить иностранным предприятиям заключать сделки, не требуя долларов, чтобы защитить валютные риски, – рассказал Voice of America Майкл Кейси с информационного сайта CoinDesk.

Джереми Аллер из компании Circle, которая занимается цифровыми решениями, добавил: "цифровая валюта Китая может привести к глобальному использованию юаня. Таким образом его можно будет использовать в транзакциях по всему миру".

Ограничения, наложенные SWIFT, можно будет обойти. Китай может выиграть войну за цифровую валюту, что плохо для США и западного капитализма, уверен Майкл Кейси.

Желание Китая доминировать над новой финансовой технологией должно вызывать тревогу, добавил Тим Моррисон, старший научный сотрудник Института Хадсона, который служил у президента Трампа специальным помощником. Аналогичные проекты в самих США находятся лишь на стадии разработки и если Америка в ближайшее время не догонит КНР, возможность будет утрачена.