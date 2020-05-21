Китай и должники: какие страны не способны вернуть деньги

Из-за пандемии коронавируса многие страны взяли в долг у Китая, но теперь не могут вернуть Поднебесной деньги. Вероятность выдвижения против Китая единого фронта недовольных стран-должников – реально.

В начале пандемии коронавируса в Китае получили звонок из Пакистана. Исламская республика через своего министра иностранных дел сообщала, что не может выплатить взятый ранее в Поднебесной долг. 24 канал перевел статью на эту тему.

Китайская дилемма: требовать или забыть

И она такая была не одна – Кыргызстан, Шри-Ланка и несколько африканских наций просили о том же самом – списать или реструктуризировать миллиарды долларов США, которые КНР им одолжила. С каждым подобным запросом репутация Китая как мирового банкира для небогатых стран подвергалась ударам. Она строилась, чтобы продвигать интересы Китая в мире и усиливать китайское влияние. А теперь может отбросить его назад.

Китай стал политической и экономической сверхдержавой. На его деньги мир строит железные дороги, шахты, порты, заводы, но не может их вовремя вернуть. И сейчас так происходит все чаще на фоне пандемии коронавируса.

Если бы Китай отказался от этих займов, ему пришлось забирать стратегические активы в государств, которые не могут прокормить своих граждан,

– рассказал NYT Эндрю Смолл, старший исследователь Немецкого Фонда Маршалла.

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Китай на распутье

КНР имеет сложный выбор: списать долги – и подвергнуться гневу своих граждан и рисковать собственной финсистемой. Требовать выплат – и ухудшить отношения со многими странами, чьи правительства и так уже злы на Пекин из-за коронавируса. Они обвиняют Поднебесную чуть ли не в создании биооружия, занижении показателей больных пандемии, выходе ее за пределы КНР. Глобальные амбиции – под угрозой.

Институт Киля в Германии подсчитал, что общий кредит Китая для мира – 520 млрд долларов и больше. Так много не давали даже МВФ и Всемирный Банк. В основном деньги были выделены на строительство проектов в рамках инициативы Китая "Один пояс один путь", общей стоимостью 1 триллион долларов США.

С 2013 года, когда OBOR (One Belt One Road) стартовал, КНР дала в долг почти 350 млрд долларов. Больше половины – должникам с высоким риском невозврата средств. Главным банком, который работает с кредитами OBOR, является Экспортно-импортный банк Китая – 1800 проектов на 149 млрд долларов.

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Вернуть долг: переговоры и критика



Плати или теряй активы, такова политика Китая / Фото ABC

Китай решил выбрать второй путь, но не рубить с плеча, требуя вернуть деньги. Пекин заявил, что готов к кредитным переговорам. Например, Кыргызстан уже заявил: Китай согласился перенести погашение долга в 1,7 млрд долларов на более поздний срок.

Шри-Ланка даже получила дополнительную кредитную линию на 700 млн долларов! Так в китайских кабинетах решили помочь острову улучшить экономику и выйти кризиса. Ставка по кредиту была снижена, сроки отодвинуты еще на два года. Впрочем, комплексного решения как решить проблему пока нет, говорят источники NYT в стране.

Как кредитует КНР

Китай дает в долг под высокие проценты и обычно требует возвращения за короткий срок. Такие условия, в свою очередь, требуют рефинансирования каждые пару лет. Это нормально, потому что страны не успевают погашать задолженности. Система была стабильна, хотя и работала с бедными странами и их национальными активами (о чем говорилось выше).

Некоторые, например Сун Вэй из Министерства торговли, открыто критикует подход как "сложный и неэффективный". Этот комментарий, что интересно, вышел в издании The Global Times, которое контролируется Компартией (что может свидетельствовать о разных точках зрения внутри аппарата – 24).

"Что должен сделать Китай?" – спрашивает Сун Вэй. Ответ: возродить реализацию проектов, на которые выдавались средства, и получить позже из них прибыль, а не просто списывать все долги. Между тем, государственные компании сами должны много средств, что приводит к напряжению в системе.

Некоторые внутри страны тоже критикуют, что заработанные ими средства бегут за границу. Еще до пандемии исторический рост экономики Китая начал уменьшаться. Коронавирус нанес серьезный удар, впервые с эпохи Мао Цзэдуна. Сейчас китайское домохозяйство имеет менее четверти прибыли, чем развитые страны. Кредитный станок стал объектом интереса за пределами КНР. Но это в основном происходило, когда ситуация становилась немного экстремальной. Например, долг Джибути перед КНР резко вырос на 80% годового объема производства, эфиопский – 20% от производства, Кыргызстана – 40%.

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Администрация Трампа обвиняет Китай, в том числе в этом: китайские банки специально выдают бедным странам больше денег, чем нужно. Чтобы потом захватить стратегические активы в знак выплаты. И, таким образом, выполнить миссию расширения политического и экономического влияния.

Что будет дальше: недовольство растет

Китайские проекты часто остаются недостроенными, оставляя налогоплательщикам стран огромные счета. Например, с тем же Цейлоном (он же – Шри-Ланка) вышло невесело – Китай таки захватил местный порт себе. Это отдельная большая история, которую мы здесь рассматривать не будем. Но отметим, что уже в 2018 году Китай частично или полноценно финансировал строительство около двух десятков портов по всему миру.

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Циркулирует и информация, что Китай опирается на секретные переговоры по своему проекту "Пояс и Путь", чтобы заставить местных чиновников согласиться на китайские условия.

Впрочем, некоторые выбирают путь открытой борьбы. Малайзия в 2019 году вернула Китаю кредитный пакет на 16 млрд долларов. Китай договорился на кредит только в 11 млрд долларов во второй раз. В Пекине, пожалуй, не ожидали проблем с кредитами почти по всему миру почти одновременно. И все еще планируют разговаривать с правительствами "один на один", нежели вырабатывать какую-то общую стратегию.

"Вместе страны-участники "Один Пояс Один Путь" сильнее, чем по отдельности, поэтому Китай хочет разделить их", – пояснил NYT Бенн Стейл, директор по международной экономике Совета по международным отношениям.

Иногда публичность приносит успех: Пакистан, с которого начался наш рассказ, решил проблему. Председатель кабинета Имран Хан обратился с просьбой облегчить долговое бремя развивающихся экономик. Через две недели G-20 все же заморозила выплаты до конца года!



Малайзия – одна из немногих, кто решился на открытую конфронтацию / Фото The Express Tribune

Давление на Китай будет расти, считают авторы статьи, из-за глобального экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Многие страны активно требуют от Китая пересмотреть их долги в сторону облегчения. Неудивительно, что в этой категории – несколько стран Африки, куда КНР в последние годы активно инвестирует. Как пример – Эфиопия. Одна из наиболее быстро растущих экономик континента. Аддис-Абеба обратилась к Пекину с просьбой списать часть долга себе и другим из Африки от ее имени.

Китай отмечает, что проекты в развивающихся странах будут продолжены, несмотря на вышеизложенные риски. Например, Пакистан будет строить на китайские деньги дамбу, стоимостью 5,8 млрд долларов! Для этого создали совместное предприятие между китайской госкомпанией и коммерческим отделом армии Пакистана.

Вероятность выдвижения против Китая единого фронта недовольных стран-должников – реальна. Минимальное, что они могут сделать – раскрыть условия, на которых Пекин выдает деньги. Это ударит по репутации КНР довольно сильно и покажет, что с его политикой можно бороться.