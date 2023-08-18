Про це 24 Каналу розповіла голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. На її думку, Китай справді може вплинути на хід російсько-української війни, однак на першому місці для нього стоять власні інтереси.

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Китай прислухається до ЄС

Нещодавно Данія закликала Китай зайняти більш рішучу позицію у питанні російсько-української війни. Це є один із багатьох прикладів тиску Європи на Китай.

Китай розуміє вимоги Євросоюзу і вибудовує свою політику щодо нього з урахуванням безпекових питань. Адже Україна є частиною Європи, яка від російсько-української війни потерпає значно більше за Сполучені Штати.

"У будь-яких перемовинах між Китаєм та Європою сторони безумовно порушують питання України. Поки що вони не принесли позитивних кроків, але перемовини про це справді ведуться", – переконана китаєзнавиця.

Чи має Пекін вплив на Путіна

Думки експертів щодо можливостей Китаю впливати на позицію Росії та особисто Путіна розходяться. Хтось вважає, що Китай може висунути до країни-агресорки певні вимоги в галузі ядерної безпеки. Інші ж стверджують, що роль Китаю у врегулюванні російсько-української війни є сильно перебільшеною.

"Зрозуміло, що Пекін маневрує поміж краплями, намагаючись затягти час. Китай веде геополітичну гру, в якій прагне досягти саме своїх завдань", – припустила Голод.

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