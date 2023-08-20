Про це йдеться у розслідуванні. Згідно з ним, Москва від Пекіна отримала десятки тисяч постачань від початку повномасштабного вторгнення.

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Росія і Китай продовжують торги

Почнімо з цифр. Так, цьогоріч торги між Росією та Китаєм перевищать 200 мільярдів доларів. Варто розуміти, що це новий рекорд. Але це ще не все. З червня 2022 по червень 2023 року у понад три рази зріс експорт товарів, які можуть використовувати у військовій сфері.

Дослідницька організація Molfar Global зауважила, що за два місяці великої війни компанія Shantou Honghu Plastics з Китаю надіслала Росії тисячу дронів. Цікаво, що ця компанія у соцмережах та на вебсайті називає себе гуртовим продавцем дитячих іграшок.

Що стосується дронів, то їх відправили російській компанії "Самсон". Остання теж позиціює себе як гуртовий продавець іграшками. У виданні вважають, що компанія підставна, адже статутний капітал у неї усього 10 тисяч рублів.

Росії постачають вертольоти

Так, китайська компанія Hems999 відправила Росії два вертольоти. Сталося це через чотири дні після повномасштабного наступу на Україну. Ще чотири вертольоти Airbus від початку великої війни передала Росії китайська компанія Tianjin Huarong Aviation. Повітряні судна отримала російська компанія "Уральський гелікоптер". Її основний замовник – росгвардія.

Це ще не все. Від початку 2022 року та до першого кварталу 2023 фірми з Китаю надсилали оптичні приціли понад 50 компаніям країни-агресорки. Для порівняння імпорт цієї продукції торік зріс майже удвічі, якщо порівнювати з 2021 роком. Якщо говорити про суму, то йдеться про 2,5 мільйона доларів.

Близько 2 500 прицілів, себто більшість, відправила компанія Yiwu Wojie Optics Instrument. А от отримала їх компанія CEK з Росії. Вона свого часу подібні товари, а також прилади нічного бачення відправляла міністерству внутрішніх справ Росії.

Це важливо! У документах намагалися замаскувати призначення прицілів. Мовляв, вони для обладнання для полювання. Втім, журналісти припускають, що його могли пристосувати саме до бойової зброї, яку використовують на фронті.

Росія отримувала метали

Ще одна цифра. Так, за 2022 рік Китай до Росії експортував продукції з титанових сплавів на рекордну суму. Мовиться про 18 мільйонів доларів. А це практично вдвічі більше, ніж роком раніше. Важливо розуміти, що окупантам необхідні легкі титанові сплави. А все тому, що вони одні з основних під час виробництва як літаків, так і зброї.

З Китаю підприємству "Старт" надсилали титанові листи та стрижні. Сама компанія займається розробкою ЗРК та входить до складу "Ростех", державної корпорації країни-агресорки.

Партії магнієвих сплавів Китай відправляв компанії "Туполєв". Остання відома будівництвом і обслуговуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160М. Їх російські загарбники використовують, щоб атакувати Україну.

Але це ще не все. Журналісти кажуть, що Китай може постачати Росії сировину також через треті країни. Відомо, що обидві країни вели переговори з Іраном на умовах секретності. Під час них йшлося про постачання перхлорату амонію. Цю хімічну сполуку використовують, щоб рухати балістичні ракети.

Це розслідування – один із доказів того, що Китай і Росія таки співпрацюють у військовій галузі. І це попри те, що Пекін запевняє, що дотримується нейтралітету.