Таким образом общее количество потерь русской армии против нашего государства составляет 258 340 единиц оккупантов. Огромные потери армия страны-агрессоры несет и в своей тяжелой технике и вооружении.

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Какие потери в технике российской армии

За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили такую технику российских захватчиков:

танков – 4362 (+4);

боевых бронированных машин – 8476 (+14);

артиллерийских систем – 5295 (+31);

РСЗО – 721 (+2);

средств ПВО – 491 (+2);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3);

крылатых ракет – 1 406 (+0);

кораблей и катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7722 (+30);

специальной техники – 797 (+3);



Потери врага на 22 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне имеют безумные потери на фронте.