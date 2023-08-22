Таким образом общее количество потерь русской армии против нашего государства составляет 258 340 единиц оккупантов. Огромные потери армия страны-агрессоры несет и в своей тяжелой технике и вооружении.

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Какие потери в технике российской армии

За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили такую технику российских захватчиков:

  • танков – 4362 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8476 (+14);
  • артиллерийских систем – 5295 (+31);
  • РСЗО – 721 (+2);
  • средств ПВО – 491 (+2);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3);
  • крылатых ракет – 1 406 (+0);
  • кораблей и катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7722 (+30);
  • специальной техники – 797 (+3);


Потери врага на 22 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне имеют безумные потери на фронте.

  • В ГУР МО 20 августа показали, как был ликвидирован российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Эта система может скрадывать вражеские беспилотники на расстоянии до 25 километров.
  • Кроме того, военные из 3 штурмовой бригады показали, как эффективно запускают оккупантов в "полет" на Бахмутском направлении. Таким образом они смогли "задвохсотить" и "затрехсотить" около 20 россиян.
  • Страдают россияне от действий ВСУ и на Юге. Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что наши защитники смогли уничтожить еще 3 лодки российских захватчиков в устье Днепра.
  • За несколько дней до этого, Силы обороны уничтожили российских оккупантов, которые хотели высадиться на Юге нашего государства. Это они планировали сделать с помощью лодки.
  • Наконец, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны уничтожают оборонный потенциал оккупантов. Маляр отметила, что результаты работы сил обороны следует оценивать не только освобожденной территорией.