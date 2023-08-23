Про звільнення села Роботине у Запорізькій області стало відомо 22 серпня. Про деокупацію повідомили бійці 47-ї окремої механізованої бригади.

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Як люди жили в окупації в Роботиному

Жінка розповіла, що найважче було у психологічному плані. Потім у селі зникла вода і світло, а згодом – не стало і хліба. Люди жили й харчувалися тим, що вдалося посадити під обстрілами.

До слова, жінка нещодавно відсвяткувала день народження в окупації – їй виповнилося 52 роки. Крізь сльози вона розповіла, що отримала на свято шикарні подарунки.

У мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, три хлібини, мама принесла букет троянд, а кум – пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів,

– розповіла жінка.

Жінка пригадала дні з окупації: дивіться відео

Що відомо про звільнення Роботиного