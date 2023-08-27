Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он также отметил, что россияне на этих направлениях имеют бешеные потери, поэтому вынуждены опрокидывать войска с других участков фронта, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Штупун отметил, что, несмотря на довольно тяжелые боевые условия, наши военным удалось продвинуться на Таврическом направлении. Он подчеркнул, что меры по деоккупации территорий еще продолжаются.

В это время наши войска продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Работино и в направлении Малая Токмачка – Очеретоватое,

– сказал он.

В то же время оккупанты, чтобы латать дыры во фронте, должны быстро опрокидывать личный состав по другим направлениям фронта. Однако, по словам, спикера, это не слишком им помогает.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в целом они потеряли 305 человек", – подчеркнул Штупун.

Он также подчеркнул, что россияне усилили количество авиаударов по нашим военным из-за того, что иначе не могут сдержать наступление украинских защитников.

В заключение он отметил, что Силам обороны придется пройти "достаточно мощные" линии обороны российской армии, которые расположены впереди.

ВСУ продвинулись через самый сложный участок фронта