Просте рішення, яке не спрацює

Корупція там – навіть потужніша за українську. Просто в Китаї про неї говорити не можна, якщо це корупція друга Сі Цзіньпіна. А якщо не друга – то можна і розстріляти, але точно не говорити. А хто буде багато говорити, того також можна розстріляти.

До теми Чому корупція так сильно прижилася в Україні і чи можливо її позбутися

Корупціонера зупиняє не сила покарання, а невідворотність. Якщо ти знаєш, що тобі за це нічого не буде, то яка різниця, що саме тобі "не буде"?

То чи допоможе боротися із корупцією в Україні прирівняння її до державної зради? Ні. Лише вкотре замість довгого важкого шляху буде просте рішення, яке не спрацює.

Якщо ще на додачу під приводом цього зруйнувати антикорупційну інфраструктуру, то на додаток до корупції отримаємо ще один крок по підриву довіри наших західних партнерів. Це не дуже допомагає під час війни. Коли ми просимо у партнерів не тільки гроші, але й зброю. Багато зброї. І дуже багато грошей.

На Заході хитрість ходу не оцінять

І так, саме руйнуванням антикорупційної інфраструктури назвуть всі західні партнери спробу віддати розслідування корупційних злочинів до Служби безпеки України. Не оцінять там хитрість ходу, коли незалежність антикорупційних органів таки змусили посилити, а натомість забрали у них сенс їхнього існування.

Зауважте На фронті простежуються важливі тенденції

Чи є просте рішення для боротьби з корупцією? На жаль, ні. Є тільки довгий шлях. Найгірша ідея на цьому шляху – це петляти.