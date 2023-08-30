Политические встречи в плавках

Когда Путин пришел к выводу, что официальные дипломатические контакты не дают желаемых результатов, он принял предложение ФСБ создать неформальную рабочую группу из американских и российских чиновников и экспертов в отставке, которые "приближены к центрам принятия решений".

Читайте также ВСУ могут освободить оккупированные территории при одном важном условии

Встречи были в живописных местах и в непринужденной атмосфере, которая не предполагала галстуков, но могла предвидеть плавки. Считалось, что уважаемые участники смогут сделать неожиданные, но полезные выводы, которые потом можно будет высказать на дипломатическом языке и передать частно ключевым политикам.

Разве это не сработало успешно два поколения назад, когда Дортмундская конференция открыла новые пути контроля над вооружениями? Однако тогда такие переговоры были инициированы уважаемыми гражданами с обеих сторон. Мог ли бы Владимир Путин сейчас использовать ту же формулу для продвижения собственных программ? Все в Кремле были чрезвычайно довольны этой концепцией, поэтому ее реализация состоялась быстро.

Во главе американской делегации Кремль должен был привлечь представителей узкого круга американцев, считавшихся агентами влияния на верхушку американского политического бомонда и одновременно симпатизировавших беспокойством Москвы. Ее возглавит человек, имеющий долгие и положительные отношения с Кремлем. Этот человек будет окружен другими американцами, которые, как известно, симпатизируют Москве. Это те люди, которых Ленин однажды назвал "полезными буржуазными идиотами".

Российскую группу возглавлял бы некий товарищ генерал, теперь в гражданском, конечно, без галстука. Чтобы придать авторитету русской делегации и содействовать созданию атмосферы свободного мышления, будут привлечены несколько известных русских либералов. Однако их не будут привлекать к основным целям проекта.

Руководствуясь этими соображениями, организаторы из штаб-квартиры ФСБ на Лубянке назначили генерала армии и директора службы внешней разведки Вячеслава Трубникова возглавить российскую команду, а Томаса Грэма, бывшего старшего директора по России в аппарате Совета национальной безопасности, – главой американских экспертов". Одна из их первых встреч состоялась на финском острове Бойсто, на полпути между Хельсинки и границей с Россией, в июне 2014 года.

Рекомендуем Коррупция = государственная измена: станет ли легче ее побороть в таком формате

Эта сессия дала начало концептуальным контурам минских соглашений, которые Вашингтон и Москва совместно навязали Украине. Это соглашение было нечто иное, как современная версия печально известного пакта Молотова – Риббентропа 1939 года, который определял будущие сферы контроля Гитлера и Сталина. Поддерживая это, министр иностранных дел России Сергей Лавров восемь раз заявлял: "Мы никогда не позволим Украине освободиться от минских соглашений".

Пророссийское красноречие Грэма

Через 9 лет Кремль снова вызвал на бой американских экспертов. Вместе с Грэмом к ним входили Ричард Хаас, который в то время был президентом Совета по международным отношениям, и Чарльз Купчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета.

24 апреля 2023 года Грэм и его коллеги встретились в Нью-Йорке с Лавровым, который приехал в город, чтобы возглавить (как ни странно) Совбез ООН. Как сообщает NBC, эта встреча состоялась заведома Белого дома. Тогда Грэм и его группа проинформировали Джейка Салливана, советника президента США с вопросов национальной безопасности США, о результатах встречи и дальнейших планах рабочей группы. Отметим, что в течение 3 месяцев Совет нацбезопасности США молчал о существовании собрания и деятельности группы.

Наконец-то опровержение поступило 27 июля 2023 года. В тот день Moscow Times опубликовала развернутое интервью с "анонимным" руководителем американской переговорной группы, находившимся с визитом в Москве. Долгая статья называлась "Бывший чиновник США поделился подробностями секретной дипломатии "Track 1.5" с Москвой". Это было расширенное интервью с фаворитом американской неортодоксальной команды самозванных дипломатов. Хотя имя Томаса Грэма не указывали, он был красноречивым:

"Сидя напротив высокопоставленного чиновника Кремля и советников, было очевидно, что самая большая проблема заключалась в том, что россияне не смогли сформулировать, в чем именно они нуждаются и чего хотят";

"Они не знают, как определить победу или поражение. На самом деле, некоторые элиты, с которыми мы общались, никогда не хотели войны, они даже говорили, что это была полная ошибка";

"Но сейчас они воюют, потому что потерпеть унизительное поражение – это не вариант для этих ребят";

"Именно здесь мы четко дали понять, что США готовы конструктивно работать с интересами российской национальной безопасности", – добавил Грэм, отрываясь от официальной линии США по финансовому давлению на Россию и ее международной изоляции, чтобы не дать ей продолжать войну против Украины;

"Попытка изолировать и покалечить Россию до унижения или краха сделала бы переговоры почти невозможными – мы уже видим это в воздержании со стороны московских чиновников", – сказал Грэм;

"На самом деле мы подчеркивали, что США нужна и потребуется достаточно сильная Россия, чтобы создать стабильность на своей периферии. США хотят иметь Россию со стратегической автономией, чтобы США могли расширить дипломатические возможности в Центральной Азии. Мы должны признать, что полная победа в Европе может повредить нашим интересам в других сферах в мире. Российская власть – это не обязательно плохо";

"В ходе наших дискуссий стало очевидно, что шансы Украины вернуть оккупированные территории крайне скудны. Крым остается особенно спорным вопросом, поскольку Украина заявляет о своем намерении вернуть регион, который Россия аннексировала в 2014 году";

"Если бы Россия думала, что может потерять Крым, то она почти наверняка прибегла бы к использованию тактического ядерного оружия".

Интересно На фронте прослеживаются важные тенденции

Готовность Грэмма поддаться ядерному шантажу Путина поражает, но еще больше поражает его готовность предлагать США базирующуюся на этом политику. Неважно, что тогда он работал и до сих пор работает у Генри Киссинджера и не имеет официальных отношений с правительством США. Он уверенно доложил россиянам, что Вашингтон предложит помощь, чтобы провести "честные" референдумы на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, на которых жители проголосуют, хотят ли они быть частью Украины или России.

То, что десятки тысяч этих жителей уже сбежали или были убиты российской армией, свидетельствует либо о его невежестве, либо о цинизме, либо о том и другом.

Философия умиротворения Бернса – Салливана

Редакция The Moscow Times обратилась в Совет нацбезопасности США за комментарием по поводу позиций и намерений Вашингтона, высказанных неназванным собеседником. Через пресс-секретаря Салливан категорически отрицал любую причастность к миссии Грэма. Далее он отрицал само существование каких-либо подобных американо-российских переговоров о судьбе Украины "Track II":

"Соединенные Штаты не просили ни одного официального или бывшего чиновника открыть обратный канал и не ищут такого канала. Мы также не передаем никаких сообщений через других. Когда мы говорим "ничего об Украине без Украины", то именно это и имеем в виду".

Утверждение Салливана, что он не знал о переговорах с Кремлем по Track II, могло бы успокоить, за исключением одной проблемы: он солгал. Теперь мы знаем, что он был тщательно проинформирован обо всех деталях встречи, которую Грэм и его два "полезных идиота" провели с Лавровым 24 апреля 2023 года в Нью-Йорке.

Заметьте Почему коррупция так сильно прижилась в Украине и возможно ли от нее избавиться

Наконец, самое главное: упомянутые выше опубликованные заявления Грэма тесно соответствуют концепции войны в Украине, которую отстаивали как Салливан, так и директор ЦРУ Уильям Бернс в американской администрации в течение полутора лет.

Ни один из этих двух чиновников ни разу не призывал вернуть все оккупированные территории Украины, не говоря уже о словах "Победа для Украины". Для них цель США в этой великой европейской войне не в том, чтобы Украина выиграла, а в том, чтобы убедиться, что Россия не терпит поражения. Преданные этой цели они задержали поставки Украине оружия, необходимого для достижения решающей победы и даже для выживания как государства.

Сегодня украинцы гибнут из-за того, что администрация Байдена, парализованная философией умиротворения Бернса – Салливана, отказывается действовать. Не пора ли для спикера Палаты представителей Маккарти сделать свою работу и заставить Бернса и Салливана под присягой ответить за их частные и тайные переговоры с Путиным?