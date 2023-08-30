Мнение обычных россиян об убийстве Пригожина совершенно не интересует Путина

Российские пропагандисты начали обвинять в падении самолета с Пригожиным Украину, хотя официально следствие даже близко не винит в этом Украину.

Заметьте ВСУ могут освободить оккупированные территории при одном важном условии

Однако среди российских масс эта версия разлетелась как пирожки, слишком тщательно промывали их мозги последние 10 лет. Некоторые в России обвиняют в убийстве Пригожина лично президента Владимира Путина и даже не стесняется говорить об этом на камеру.

Россияне набрались смелости: видео

Впрочем, что об аварии самолета Пригожина думает именно российское большинство не имеет никакого значения. Во время бунта вагнеровцев массы еще раз продемонстрировали свою абсолютную рабскую инертность. Поэтому в этом вопросе кремль на них даже оглядываться не обязан.

Меседж в виде убийства или якобы убийства Пригожина – направлен не на инертное большинство россиян, а на тех, кто может захотеть стать новым Пригожиным. А таких – пруд пруди.

Вооруженные Силы Украины медленно, но уверенно двигаются к освобождению Мелитополя и перерезанию сухопутного коридора из России в Крым. Каждый день в самой России взрываются военные аэродромы, а над Москвой беспилотники летают уже чаще, чем мухи. Хотя, казалось бы, мух там должно быть очень много.

Так вот: российские элиты – особенно силовой блок – все чаще думают не о том, как завтра они будут делить Украину, а о том, как завтра делить Россию. Ведь Путин слабеет с каждым днем и нужно успеть захватить как можно более жирный кусок имперской поляны.

"Дважды опущенный" взялся спасать свою репутацию

Путин понимает это. Ведь после бунта за ним закрепился статус "дважды опущенного". Именно поэтому для главы Кремля так важно было показать элитам, что с ним нельзя поступать так, как поступил Пригожин. Ну, и, конечно, на эмоциональном уровне Путину было откровенно стыдно перед всем миром за то, что какой-то "повар" – пусть и с кувалдой – превратил его в деда для избиения. Не для этого агрессор 20 лет пугал мир ядерным оружием и убивал своих оппонентов по всему миру.

Так что после пригожинского мятежа Путину нужно было показать всем, что у него есть еще порох в пороховницах и он может так же убивать, как и раньше. И вот, с крушением пригожинского самолета у Путина это вроде бы получилось.

Читайте также "Салливангейт": как лжет советник Байдена и чего добивается

Но, как любят говорить русские, не все так однозначно. К так называемой гибели Пригожина возникло множество вопросов.

В частности, почему для этого понадобилось целых 2 месяца? Почему бунтарь Гиркин, который назвал Путина ничтожным и призвал его отказаться от власти, оказался за решеткой через 3 дня после этой публикации, а мятежник Пригожин, обидевший Путина гораздо серьезнее, целых 2 месяца катался то по Беларуси, то по Африке, то по самой России? Почему Путин целых 2 месяца терпел звание ни на что не годной хромой утки, которая не контролирует собственное государство и не способна не только прекратить мятеж, но даже просто наказать мятежника постфактум?

Кто-то считает, что столько времени понадобилось Путину и его команде, чтобы разоружить вагнеровцев. Ну чтобы после ликвидации Пригожина они не могли совершить следующий бунт. Это хорошо, но вагнеровцы были разоружены еще в начале июля.

Вот о чем 12 числа отчитывались в министерстве обороны России: видео

Некоторые говорят, что все это время Путин присыпал бдительность Пригожина, чтобы тот расслабился и его можно было убить. Но взгляните на фото ниже.



Пригожин спокойно сидит после бунта

Это фото также сделано в первой половине июля. Как видите, на нем Пригожин сидит в нижнем белье и кажется совершенно расслабленным. Скажите, если одного из главных террористов России, окруженного на тот момент тысячами других террористов-вагнеровцев, можно было сфотографировать с расстояния несколько метров в одних трусах и выложить эту компрометирующую фотографию не опасаясь никаких последствий, то неужели ее нельзя было убить?

Конечно, можно было. Пригожина можно было ликвидировать с того момента, как он вышел из штаба южного военного округа в Ростове вечером 24 июня и сел в свой внедорожник.

2 месяца ушло на разборки между Путиным и Пригожиным

Но почему его не ликвидировали? Почему все эти 2 месяца происходила какая-то непонятная суматоха, в которой Пригожин то возвращал себе изъятое во время обысков имущество, то получал новые госконтракты, то появлялся в неприглядном виде в белорусском полевом лагере, то возникал на форуме "Россия – Африка" в образе чуть ли не прямой альтернативы Путину?

Моя версия такова: все это время Путин с Пригожиным понятийно разбирались, как быть дальше. Допускаю, что в этих разборках Пригожин затягивал время, понимая, что он играет против Путина, а Путин – наоборот, пытался как можно быстрее окончательно решить "пригожинский вопрос". Предметом разборок было только одно – будущее Пригожина и, возможно, его ближайшее окружение.

Однако опять же, почему Путин вообще вел такие переговоры с вроде бы предателем? Моя версия: у Пригожина, как некогда приближенного лица, был очень серьезный компромат на хозяина, который должен быть опубликован в случае гибели террориста

Рекомендуем Коррупция = государственная измена: станет ли легче ее побороть в таком формате

Так что через 2 месяца долгих разборок и распределения имущества самолет Пригожина упал. Был ли на борту сам глава террористического ЧВК "Вагнера"? Проверить невозможно. Нет, конечно, можно поверить на слово следственному комитету России…

Вероятно, авария самолета Пригожина была просто согласована и инсценирована Пригожиным и Путиным. Сам главарь "Вагнера", записавший несколько дней до этого видео из Африки, мог оттуда просто не вылететь. В этом отношении ему даже проще, чем германским нацистам после Второй мировой. Африку, где он совершал военные преступления, Пригожин и так достаточно хорошо знает, имеет личный контакт с руководством ряда беднейших стран и, безусловно, давно обзавелся рядом конспиративных квартир или пещер.

Путин понимает, что величие ему уже не вернуть

Если Пригожин когда-нибудь "воскреснет", то это произойдет только после ликвидации Путина и начала тотального хаоса в России. Скрываться тогда уже смысла не будет никакого, так что Пригожин возникнет где-то на границе и сразу же объявит свой новый марш на Москву под хорошим названием "марш спасения России". Хотя, конечно, это будет еще то телешоу.

Это возможно, но маловероятно. Я не очень верю в такой сценарий. Вот только здесь нужно напомнить, что я, как и, наверное, многие из вас, в свое время так же не очень верил, что Пригожин устроит мятеж и дойдет до марша до Московской области, а Россия в 21 веке способна ворваться в Украину и начать геноцид украинского народа. Хотя с сегодняшней перспективы это все кажется вроде бы очевидным.

На самом деле сейчас не столь важно, жив ли Пригожин и его ближайшее окружение. Факт остается фактом – Путин кое-как смог продемонстрировать миру, что он – все еще тот же Путин, и он все еще в седле.

Убийство или псевдоубийство было совершенно максимально показательным способом. Однако принесло ли это ожидаемый эффект Путину? Начали ли его снова бояться так, как боялись до 24 июня или хотя бы опасаться так, как опасались? Конечно, нет. 2 месяца унижений, хаоса, новых позорных кличек, 2 месяца сюсюканий с предателями. Все это оставило гораздо более сильный отпечаток, чем авария самолета Пригожина.

Знаете, что самое интересное? Что даже сам Путин понимает это. Почему похороны руководства ЧВК "Вагнера" проходили в условиях строгой секретности? Почему кладбища были окружены ОМОНом? Почему с героем России не дали попрощаться россиянам? Чтобы еще больше усомниться в том, что Пригожин действительно ликвидирован?

Интересно На фронте прослеживаются важные тенденции

Конечно, нет. Путин запретил проводить массовые мероприятия на этих похоронах, потому что там собралось слишком много существ, которые ненавидят Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, обвиняют российское руководство в гибели своих близких, а Путина – в гибели Пригожина.

Если бы они увидели, сколько их, то в этих черепных коробках моментально появилась бы мысль: "Ребята, так нас же много! Мы можем все. Да, Пригожина убили, но осталась куча других маньяков, которым можно поклоняться".

В общем, как ни крути, Путин ужасно боится нового бунта или даже намека на бунт – и правильно делает. Ведь чем больше Вооруженные Силы Украины продвигаются с контрнаступлением, тем больше предпосылок для мятежа. И не только потому, что Украина освобождает свои территории, нанося страшный удар по имперскому самолюбию, но и потому, что Украина во время этого освобождения наносит невосполнимые потери российской армии.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: