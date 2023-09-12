На тлі низки успішних операцій української розвідки у тимчасово окупованому Криму серед росіян зростають панічні настрої. Вони хаотично почали знімати російську державну символіку з місцевих будівель.
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Бояться реакції на мобілізацію
Так, партизани розповідають, що в Євпаторії окупанти прибирають свої герби з військкоматів. Ворог міг вдатися до цих заходів із двох причин.
Перше – боїться реакції місцевого населення на оголошення мобілізації. Нагадаємо, що у ГУР неодноразово зазначали про плани Путіна оголосити мобілізацію і призвати до війська майже понад мільйон осіб. Втім, навряд чи очільник Кремля наважиться до президентських виборів у 2024 році оголосити саме відкриту мобілізацію. Водночас у Генштабі ЗСУ прогнозують найближчим часом масову примусову мобілізацію населення у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України.
Ось на тлі ймовірної мобілізації окупанти й ховають російські герби, побоюючись, що місцеві вимістять на них свою лють.
Росіяни рятують свою символіку від розправи місцевих / Фото Атеш
Готують план "Б"
Друге – підготовка до "жесту доброї волі". Прибирання російських "курок" в окупованих містах може бути цілком наслідком усвідомлення росіянами, що їхньому пануванню на півострові поступово приходить кінець.
11 вересня у результаті спецоперації ГУР Україна повернула "вишки Бойка", які незаконно привласнила Росія у 2015 році. Раніше українським розвідникам вдалося висадитися неподалік населених пунктів Оленівка і Маяк в Криму, вступити у бій з росіянами та завдати їм втрат. Цього літа півострів багрянів від "бавовн". І, певна річ, у ворога закрадається думка, що ось-ось доведеться "кивати п'ятами".
Колаборанти і окупанти готуються до втечі з Криму: що відомо
- Представники окупаційної влади вже вивезли свої сім'ї з півострова, а автомобільні інспектори просять заховати українські прапорці на 2–3 місяці, доки "не позбудуться цього всього".
- На півострові існує потужний рух спротиву. Агенти з "Атешу" побували на військовому аеродромі в Криму і анонсували "вибухові" сюрпризи для загарбників.
- 12 вересня в окупованих Севастополі і Красноперекопську було неспокійно. Місцеві повідомляли про вибухи. Росіяни піднімали в небо авіацію.