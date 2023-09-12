Про це 24 Каналу заявив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що логістику окупантів вже добре потрясли ударами по Кримському та Чонгарському мостах. А також – знищенням російських військових об'єктів на території тимчасово окупованого півострова.

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"Ми фактично так йдемо тим шляхом, що ми просто ізолюємо, закриваємо Крим з логістичного боку для російських військ. Власне, це теж буде чудовий результат, принаймні, на цьому етапі контрнаступу", – наголосив Жовтенко.

ЗСУ треба посунути засоби ураження максимально південніше. Усе, щоби звідти діставати російські цілі біля Азовського моря і в Криму. Так відкриються досить серйозні можливості вражати окупантів значно краще, більше і з набагато більшою гарантією влучання та знищення. Це буде один із проміжних етапів цієї фази контрнаступу.

Далі українські захисники виснажуватимуть росіян в Криму, щоби російська армія просто не змогла використовувати цю територію у військових цілях. Так окупанти не зможуть постачати свої війська, переоснащувати та підтримувати їхню боєздатність.

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Дві опції у росіян

Якщо до того моменту не достоїть Кримський міст, в окупантів буде дві опції. Вони зможуть тікати з Криму в Новоросійськ на баржах чи вплав, або загинути на півострові від крилатих ракет ЗСУ.

Фактично так українська армія створює усі передумови для того, аби починати фазу підготовки для деокупації півострова у військовому сенсі. Усе, щоби потенційна майбутня наземна операція могла принести максимальний результат і була з мінімальними втратами.

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Варіанти є

Нині ситуація на Південному напрямку, переконаний експерт з міжнародної безпеки, розгортається у певних моментах трохи оптимістичніше, ніж можна було сподіватися.

Окрім Мелітопольського напрямку, є потенціал для руху на Маріупольському. Усе залежатиме від того, як реагуватимуть росіяни й наскільки швидко вони зможуть адаптуватися до нових умов на фронті.

Ми зможемо або обрати один якийсь із пріоритетних напрямків нашого руху нині, а інший залишити як запасний. Або можливо рухатися обома напрямками паралельно, просто розсуваючи цей коридор сухопутний,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Чим він буде ширшим – тим краще для ЗСУ й гірше для окупантів. На думку експерта з міжнародної безпеки, військове керівництво пропрацювало основні базові сценарії щодо цього.

"Ми готові до основних можливих варіантів розвитку подій точно. Враховуючи, що основні наші сили ще незалучені", – сказав експерт з міжнародної безпеки.

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