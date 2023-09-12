Об этом 24 Каналу заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что логистику оккупантов уже хорошо потрясли ударами по Крымскому и Чонгарскому мостам. А также уничтожением российских военных объектов на территории временно оккупированного полуострова.

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"Мы фактически так идем по тому пути, что мы просто изолируем, закрываем Крым с логистической стороны для российских войск. Собственно, это тоже будет отличный результат, по крайней мере, на этом этапе контрнаступления", – подчеркнул Жовтенко.

ВСУ нужно сместить средства поражения максимально южнее. Все, чтобы оттуда доставать российские цели у Азовского моря и в Крыму. Так откроются достаточно серьезные возможности поражать оккупантов значительно лучше, больше и с гораздо большей гарантией попадания и уничтожения. Это будет один из промежуточных этапов этой фазы контрнаступления.

Далее украинские защитники будут истощать россиян в Крыму, чтобы российская армия просто не смогла использовать эту территорию в военных целях. Так оккупанты не смогут перекидывать свои войска, переоснащивать и поддерживать их боеспособность.

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Две опции у россиян

Если до того момента не достоит Крымский мост, в оккупантов будет две опции. Они смогут бежать из Крыма в Новороссийск на баржах или вплавь, или погибнуть на полуострове от крылатых ракет ВСУ.

Фактически так украинская армия создает все предпосылки для того, чтобы начинать фазу подготовки деоккупации полуострова в военном смысле. Все, чтобы потенциальная будущая наземная операция могла принести максимальный результат и была с минимальными потерями.

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Варианты есть

В настоящее время ситуация на Южном направлении, уверен эксперт по международной безопасности, разворачивается в определенных моментах немного оптимистичнее, чем можно было надеяться.

Кроме Мелитопольского направления, есть потенциал для движения на Мариупольском. Все зависит от того, как будут реагировать россияне и насколько быстро они смогут адаптироваться к новым условиям на фронте.

Мы сможем или выбрать одно из приоритетных направлений нашего движения сейчас, а другое оставить как запасное. Или можно двигаться обоими направлениями параллельно, просто раздвигая этот сухопутный коридор,

– отметил Тарас Жовтенко.

Чем он будет шире – тем лучше для ВСУ и хуже для оккупантов. По мнению эксперта по международной безопасности, военное руководство проработало основные базовые сценарии по этому поводу.

"Мы готовы к основным возможным вариантам развития событий точно. Учитывая, что основные наши силы еще не привлечены", – сказал эксперт по международной безопасности.

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