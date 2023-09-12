Об этом 24 Каналу заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что логистику оккупантов уже хорошо потрясли ударами по Крымскому и Чонгарскому мостам. А также уничтожением российских военных объектов на территории временно оккупированного полуострова.
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"Мы фактически так идем по тому пути, что мы просто изолируем, закрываем Крым с логистической стороны для российских войск. Собственно, это тоже будет отличный результат, по крайней мере, на этом этапе контрнаступления", – подчеркнул Жовтенко.
ВСУ нужно сместить средства поражения максимально южнее. Все, чтобы оттуда доставать российские цели у Азовского моря и в Крыму. Так откроются достаточно серьезные возможности поражать оккупантов значительно лучше, больше и с гораздо большей гарантией попадания и уничтожения. Это будет один из промежуточных этапов этой фазы контрнаступления.
Далее украинские защитники будут истощать россиян в Крыму, чтобы российская армия просто не смогла использовать эту территорию в военных целях. Так оккупанты не смогут перекидывать свои войска, переоснащивать и поддерживать их боеспособность.
Как оккупантам придется бежать из Крыма: смотрите видео
Две опции у россиян
Если до того момента не достоит Крымский мост, в оккупантов будет две опции. Они смогут бежать из Крыма в Новороссийск на баржах или вплавь, или погибнуть на полуострове от крылатых ракет ВСУ.
Фактически так украинская армия создает все предпосылки для того, чтобы начинать фазу подготовки деоккупации полуострова в военном смысле. Все, чтобы потенциальная будущая наземная операция могла принести максимальный результат и была с минимальными потерями.
Варианты есть
В настоящее время ситуация на Южном направлении, уверен эксперт по международной безопасности, разворачивается в определенных моментах немного оптимистичнее, чем можно было надеяться.
Кроме Мелитопольского направления, есть потенциал для движения на Мариупольском. Все зависит от того, как будут реагировать россияне и насколько быстро они смогут адаптироваться к новым условиям на фронте.
Мы сможем или выбрать одно из приоритетных направлений нашего движения сейчас, а другое оставить как запасное. Или можно двигаться обоими направлениями параллельно, просто раздвигая этот сухопутный коридор,
– отметил Тарас Жовтенко.
Чем он будет шире – тем лучше для ВСУ и хуже для оккупантов. По мнению эксперта по международной безопасности, военное руководство проработало основные базовые сценарии по этому поводу.
"Мы готовы к основным возможным вариантам развития событий точно. Учитывая, что основные наши силы еще не привлечены", – сказал эксперт по международной безопасности.
Контрнаступление ВСУ на Юге: главное
- За прошедшие сутки, 11 сентября, ВСУ имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работиного. Там наши военные укрепляются на достигнутых рубежах. Как отмечают в Генштабе, украинским защитникам удалось отразить 10 атак врага в районах этого населенного пункта и Новоданиловки в Запорожской области.
- Украинская армия практически ежедневно продвигается на Таврическом направлении. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, защитники продвигаются по 50 – 200 метров в сутки, а иногда – это километры. Оккупанты активно стягивают резервы на Запорожском направлении, а также пытаются вернуть утраченные позиции. Впрочем, россиянам это не удается.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники в течение прошлой недели освободили 1,5 квадратного километра на Юге. Она отметила, что Вооруженные Силы Украины сталкиваются с серьезными препятствиями, однако первая линия обороны россиян уже кое-где прорвана и наши армейцы двигаются вперед.