Подробнее о ситуации рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 11 сентября. Он отметил, что бывают дни, когда наши военные не продвигаются, но на это есть веские причины.
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На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются
На этом этапе мы продвигаемся по 50 – 100 – 200 метров в сутки. Иногда это километры. А иногда движения нет вообще, потому что нужно закрепиться и защитить личный состав,
– отметил Штупун.
Отметим, что Таврическое направление охватывает оккупированную часть Запорожской области, часть Донецкой вместе с линией фронта к Авдеевке.
По его словам, на этот участок фронта – Запорожское направление – оккупанты активно стягивают свои резервы. Причина этого – потеря личного состава. Стягивают подкрепление русские не только с временно оккупированных территорий, но и с самой России.
Также враг безрезультатно пытается вернуть утраченные позиции или пытается отвлечь наши подразделения. Он использует в обороне, в частности, свои воздушно-десантные войска, но на штурмы бросает обычно какие-то территориальные войска и так называемые штурмовые отряды,
– заметил Штупун.
Он добавил, что наши военные продолжают продвигаться. За прошедшую неделю им удалось освободить еще 4,8 квадратного километра. Тем временем оккупанты просчитываются, а также совершают ошибки на поле боя.
Штупун подчеркнул, что нашим военным необходимы средства противодействия российской авиации, средства ее усиления и дистанционного разминирования. Это позволит более эффективно продвигаться и освобождать территории родной страны.
Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба от 12 сентября. В ней сообщили, что наши военные имели успех в районе южнее и юго-восточнее Работино. На достигнутых рубежах Силы обороны закрепляются.