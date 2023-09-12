Місцеві кримські пабліки повідомляють, що на південний захід від Красноперекопська літають гелікоптери. Окупаційна влада поки мовчить.
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Що відомо
ЗМІ повідомляють, що вибухи чути і у Севастополі.
Паблік "Крымский ветер" виклав карту, де показав приблизну географію вибухів.
Де чули вибухи в Криму 12.09 / Фото "Крымский ветер"
У Криму зараз гучно.
Де розташований Красноперекопський район Криму: показуємо на карті
Красноперекопський район – це північ Автономної Республіки Крим, те місце, де півострів з'єднується із материком. На півночі район омиває солоне озеро Сиваш, на заході — Каркінітська затока Чорного моря.
Окупанти ніяк не збагнуть, що час тікати. Якщо "жест доброї волі" пришвидшать вибухи – то гріх не вдатися до цього засобу.
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Останні новини Криму
- Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз говорить, що Росія не може захистити півострів. Про будь-які події в одному куточку Криму за кілька хвилин відомо на іншому, тому там неможливо щось приховати. "Коли щось трапляється в Керчі, через декілька хвилин про це знають у Бахчисараї. Коли десь колаборанти збираються, через дві-три години ми вже знаємо, що вони планують, куди вони тікають, де вони що купили", – зазначив Чийгоз. За його словами, представники окупаційної влади вже вивезли свої сім'ї з півострова, а автомобільні інспектори просять заховати українські прапорці на два-три місяці, доки "не позбудуться цього всього".
- Учора, 11 вересня, партизанський рух "Атеш" повідомив, що його агенти успішно проникають в лави російських військових. "Мобілізація" до збройних сил країни-агресорки дає партизанам змогу виконувати завдання. Вони вже побували на славетному Качинському військовому аеродромі у Криму та говорять, що планують дії. "Наші оперативники знаходяться на складах паливно-мастильних матеріалів, у парках з технікою, в ангарах і навіть у штабах. Передбачити і дізнатися, що станеться і коли, противник не зможе. Лише виправляти наслідки", – пише "Атеш".