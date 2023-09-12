Місцеві кримські пабліки повідомляють, що на південний захід від Красноперекопська літають гелікоптери. Окупаційна влада поки мовчить.

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Що відомо

ЗМІ повідомляють, що вибухи чути і у Севастополі.

Паблік "Крымский ветер" виклав карту, де показав приблизну географію вибухів.

Де чули вибухи в Криму 12.09 / Фото "Крымский ветер"

У Криму зараз гучно.

Де розташований Красноперекопський район Криму: показуємо на карті

Красноперекопський район – це північ Автономної Республіки Крим, те місце, де півострів з'єднується із материком. На півночі район омиває солоне озеро Сиваш, на заході — Каркінітська затока Чорного моря.

Окупанти ніяк не збагнуть, що час тікати. Якщо "жест доброї волі" пришвидшать вибухи – то гріх не вдатися до цього засобу.

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