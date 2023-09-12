Местные крымские паблики сообщают, что юго-западнее Красноперекопска летают вертолеты. Оккупационные власти пока молчат.
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Что известно
СМИ сообщают, что взрывы слышны и в Севастополе.
Паблик "Крымский ветер" выложил карту, где показал примерную географию взрывов.
Где слышали взрывы в Крыму 12.09 / Фото "Крымский ветер"
В Крыму сейчас громко.
Где расположен Красноперекопский район Крыма: показываем на карте
Красноперекопский район – это север Автономной Республики Крым, то место, где полуостров соединяется с материком. На севере район омывает соленое озеро Сиваш, на западе – Каркинитский залив Черного моря.
Оккупанты никак не поймут, что пора бежать. Если "жест доброй воли" ускорят взрывы – то грех не прибегнуть к этому средству.
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Последние новости Крыма
- Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз говорит, что Россия не может защитить полуостров. О каких-либо событиях в одном уголке Крыма через несколько минут известно на другом, поэтому там невозможно что-то скрыть. "Когда что-нибудь случается в Керчи, через несколько минут об этом знают в Бахчисарае. Когда где-то коллаборанты собираются, через два-три часа мы уже знаем, что они планируют, куда они бегут, где они что купили", – отметил Чийгоз. По его словам, представители оккупационных властей уже вывезли свои семьи с полуострова, а автомобильные инспекторы просят спрятать украинские флажки на два-три месяца, пока "не избавятся от этого всего".
- Вчера, 11 сентября, партизанское движение "Атеш" сообщило, что его агенты успешно проникают в ряды российских военных. "Мобилизация" в вооруженные силы страны-агрессора позволяет партизанам выполнять задачи. Они уже побывали на знаменитом Качинском военном аэродроме в Крыму и говорят, что планируют действия. "Наши оперативники находятся на складах горюче-смазочных материалов, в парках с техникой, в ангарах и даже в штабах. Предугадать и узнать, что произойдет и когда, противник не сможет. Только исправлять последствия", – пишет "Атеш".