Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чыйгоз сказал 24 Каналу, что о любых событиях в одном уголке Крыма через несколько минут известно на другом, поэтому там ничего невозможно скрыть.

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"Когда что-то случается в Керчи, через несколько минут об этом знают в Бахчисарае. Когда где-то коллаборанты собираются, через 2–3 часа мы уже знаем, что они планируют, куда они бегут, где они что купили", – отметил Чыйгоз.

По его словам, представители оккупационных властей уже вывезли свои семьи с полуострова, а автомобильные инспекторы просят спрятать украинские флажки на 2–3 месяца, пока "не избавятся от этого всего".

Как можно освободить Крым

Украина пытается донести до партнеров, что освобождение Крыма не будет означать нарушение "красных линий". У России вообще нет возможности защитить полуостров, о чем свидетельствуют многочисленные дроновые атаки и недавняя операция украинских разведчиков.

Это "остров". Нарушишь логистику – и там невозможно будет какими-то понтонными переправами что-нибудь решить,

– констатировал Чыйгоз.

После нескольких атак по Керченскому мосту россияне уже столкнулись с логистическими проблемами. Замглавы Меджлиса назвал это "дистанционной деоккупацией Крыма".

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