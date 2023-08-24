32-й рік Незалежності України тимчасово окупований Крим зустрів під українським прапором. Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що ця операція була дуже ризикована.

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"Операція серйозна. Треба віддати належне, що вона була дуже професійно спланована й організована", – наголосив Риженко.

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Вийшли у західній точці Криму

Перед тим як спланувати й реалізувати спецоперацію з висадкою у Криму, українські розвідники ретельно оцінили й знизили всі ризики. Військовий експерт нагадав, що напередодні вдень була знищення пускова установка С-400. Тож, можливо, окупанти були дуже налякані, займалися іншими справами й не помітили нашу розвідку.

Ця спецоперація потребує ретельної підготовки, тренування особового складу й максимальних заходів маскування,

– сказав Риженко.

Селище Маяк й Оленівка, на березі яких вийшли працівники ГУР, це західні точки Кримського півострова. У цьому районі стояла система ППО С-400, а також розгортаються мобільні ракетні системи ворога, зокрема "Бастіон", "Бал". Звідти російські загарбники часто завдають ударів по Україні.

Також неподалік розташоване озеро Донузлав, у якому перебуває два ворожі кораблі з ракетами "Москіт". Окупанти їх туди перебазували після розірвання зернової угоди.

Донузлав – найглибше озеро в Криму і найбільше озеро Чорноморського району. Воно відділяє Тарханкутський півострів від Криму. Найбільша його глибина – 27 метрів.

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