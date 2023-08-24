32-й год Независимости Украины временно оккупированный Крым встретил под украинским флагом. Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что эта операция была очень рискованная.

Обратите внимание Это наши ребята, – Зеленский впервые отреагировал на спецоперацию ГУР в Крыму

"Операция серьезная. Надо отдать должное, что она была профессионально спланирована и организована", – подчеркнул Рыженко.

Как наши военные готовились к спецоперации в Крыму: смотрите видео

Вышли в западной точке Крыма

Перед тем, как спланировать и реализовать спецоперацию с высадкой в Крыму, украинские разведчики тщательно оценили и снизили все риски. Военный эксперт напомнил, что накануне днем была уничтожена пусковая установка С-400. Возможно, оккупанты были очень напуганы, занимались другими делами и не заметили нашу разведку.

Эта спецоперация требует тщательной подготовки, тренировки личного состава и максимальных мер маскировки,

– сказал Рыженко.

Поселок Маяк и Оленевка, на берегу которых вышли работники ГУР, это западные точки Крымского полуострова. В этом районе стояла система ПВО С-400, а также разворачиваются мобильные ракетные системы врага, в частности "Бастион", "Бал". Оттуда российские захватчики часто наносят удары по Украине.

Также неподалеку расположено озеро Донузлав, в котором находятся два вражеских корабля с ракетами "Москит". Оккупанты их туда перебазировали после расторжения зерновой сделки.

Донузлав – самое глубокое озеро в Крыму и самое большое озеро Черноморского района. Оно отделяет Тарханкутский полуостров от Крыма. Самая большая его глубина – 27 метров.

ГУР провело спецоперацию в Крыму: последние новости