32-й год Независимости Украины временно оккупированный Крым встретил под украинским флагом. Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что эта операция была очень рискованная.
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"Операция серьезная. Надо отдать должное, что она была профессионально спланирована и организована", – подчеркнул Рыженко.
Как наши военные готовились к спецоперации в Крыму: смотрите видео
Вышли в западной точке Крыма
Перед тем, как спланировать и реализовать спецоперацию с высадкой в Крыму, украинские разведчики тщательно оценили и снизили все риски. Военный эксперт напомнил, что накануне днем была уничтожена пусковая установка С-400. Возможно, оккупанты были очень напуганы, занимались другими делами и не заметили нашу разведку.
Эта спецоперация требует тщательной подготовки, тренировки личного состава и максимальных мер маскировки,
– сказал Рыженко.
Поселок Маяк и Оленевка, на берегу которых вышли работники ГУР, это западные точки Крымского полуострова. В этом районе стояла система ПВО С-400, а также разворачиваются мобильные ракетные системы врага, в частности "Бастион", "Бал". Оттуда российские захватчики часто наносят удары по Украине.
Также неподалеку расположено озеро Донузлав, в котором находятся два вражеских корабля с ракетами "Москит". Оккупанты их туда перебазировали после расторжения зерновой сделки.
ГУР провело спецоперацию в Крыму: последние новости
- Утром 24 августа во временно аннексированном Крыму состоялся бой с участием плавательных средств и авиации. Информацию о высадке украинского десанта официально подтвердили в ГУР МО.
- В ходе спецоперации в Крыму украинские спецслужбы нанесли большие потери российским захватчикам. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что удалось повредить четыре быстроходных катера и ликвидировать не менее 30 оккупантов.
- Глава разведки Кирилл Буданов заявлял, что еще в 2014 году не верил в возвращение Крыма мирным путем. Он уверен, что без военных, боевых действий вернуть Крым невозможно.