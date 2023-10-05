Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ситуація тільки загострюватиметься. За його словами, під виглядом призову окупанти хочуть мобілізувати людей, яких їм не вистачає.

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Єдиний спосіб – втекти

Новина про мобілізацію маріупольців цілком очікувана. Така ситуація і в інших окупованих містах, зокрема в Бердянську. Там також роздають повістки й через призов мобілізують людей.

З Маріуполя уже відправили приблизно 20 юнаків і процес лише набирає обертів. Окупанти хочуть назбирати багато людей від 18 до 30 років і маріупольці підпадають під мобілізацію, яка відбувається під виглядом призову. Тому можемо порадити чоловікам якнайшвидше їхати з Маріуполя поки ще це можливо,

– наголосив Андрющенко.

Обіцянкам російського командування, яке нібито не мало залучати призовників на фронт, не варто вірити. За словами Андрющенка, вже минулого року в таборах підготовки мобілізованих, які розташовані на території Маріупольського району, бачили призовників. Відтак, єдиним способом уникнути служби є втеча з міста.

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Виїжджати треба негайно

Ще в березні 2023 року українська влада попереджала маріупольців про те, що росіяни поновлюють військовий облік разом із примусовою видачею паспортів. У квітні в окупантів запрацювали військові комісії, хоча впродовж всіх цих місяців, росіяни переконували маріупольців, що насправді Україна бреше.

Ми казали, що восени почнеться мобілізація під виглядом призову, послідовно це висвітлювали. Поки росіяни не запустили цю машину на повну, то наразі ще можна втекти. Я впевнений, що через місяць це вже не буде можливим,

– підкреслив Андрющенко.

Сьогодні росіяни не хочуть бунту в місті, тому забирають людей до армії поступово. Але з часом мобілізація ставатиме масштабнішою, як це колись було в Донецьку. Там люди до такої ситуації вже звикли й не протестують.

Треба тікати з міста, виїжджати. Шляхи відомі, бо ми повідомляємо про них постійно, спротив також інформує про щонайменше 3 шляхи, якими можна виїхати, поки росіяни ще не встановили кордонів для чоловіків призовного віку,

– розповів радник міського голови.

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