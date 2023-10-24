Військові переміщення через Маріуполь сповільнились, нових бійців перестали завозити із Росії. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зауважимо, що загарбники у Маріуполі назагал довго не живуть.
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Кого перевозять росіяни на Донеччину
У Маріуполі зараз спостерігається сповільнення переміщення військової техніки. До того поставляли поповнення на північ Донецької області з території Росії. Зараз ситуація змінилась.
Останніми днями їде поповнення на Авдіївку, але не таке як було спочатку – це вже не нові підрозділи з Росії, які були на відпочинку і наново сформовані. Вони зняті з якоїсь ділянки фронту,
– зауважив Петро Андрющенко.
Місцеві бачать і повідомляють, що їдуть брудні автівки з військовими у яких стара, поношена форма. Ймовірно, їх перекидають із Запорізького або Херсонського напрямку.
Крім того, в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти почали формувати нові оперативно-тактичні склади з боєкомплектами. Ймовірно, пов'язано це з наслідками бердянської "бавовни". Адже раніше свої запаси росіяни тримали поблизу Бердянська.
Петро Андрющенко про зміни у Маріуполі: дивитись відео
До опалювального сезону не готувались
Гуманітарна ситуація в Маріуполі є складною. Насамперед це пов'язано із підготовкою до прийдешнього опалювального сезону. На жаль, окупанти геть не переймаються тим, що місто не готове до подачі опалення. На сьогодні у 30% багатоповерхівок, де досі мешкають люди, не буде подано опалення цьогоріч. 30% – під питанням.
Фактично третина міста готова до опалювального сезону. Є дуже багато факторів, залежить чи вони взагалі зможуть подати опалення, чи ні. Але думаю, знову для маріупольців попереду холодна зима,
– зауважив Андрющенко.
Зрештою, у пріоритетах росіян є обігрів саме окупантів, які проживають у місті.
Останні новини з Маріуполя
- У Маріупольський порт вперше зайшов російський морський балкер. Найімовірніше, пов'язано це з логістичними проблемами окупантів. Однак росіянам не варто довго тримати свій балкер там, адже в України є озброєння, яке досягає до порту і може знищувати цілі там.
- Під час битви за Маріуполь, росіяни фактично зруйнували місто. А тепер пропаганда заявляє, що Росія "наводить там лад", хоч насправді подібного й близько не відбувається. Максимум загарбників – малювання фасадів, аби картинка мала пристойний вигляд. А спалений будинок, який за ним, не чіпають.
- Тим часом навала мігрантів у Маріуполі лише розростається. Під виглядом робітників до міста завезли уже більш як 50 тисяч осіб з Середньої Азії та Росії. Вони влаштовують між собою сутички на релігійному та етнічному тлі.