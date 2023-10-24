Севастополец вместе со своей мамой хотел добраться до Луганска, однако неисправный GPS-навигатор завел его в смертельную ловушку, пишут российские СМИ.
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Роковая ошибка навигатора
Инцидент произошел в ночь на 20 октября. 40-летний мужчина на автомобиле Chevrolet Aveo, в салоне которого находилась также 65-летняя женщина, направлялся в Луганск. В полдень он уже находился в районе Донецка. Именно там навигатор промахнулся и "отправил" жителя Крыма не туда.
Так, его авто случайно заехало на трассу "Донецк – Авдеевка", расположенную практически на линии столкновения.
Вблизи населенного пункта Спартак, в 6 километрах от Авдеевки, рядом с авто взорвался снаряд. Мужчина погиб на месте, а его мама ранений почти не получила.
Что происходит под Авдеевкой: последние новости
- Россияне не отказываются от намерений окружить город. По словам начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша, оккупанты бросают большие силы с пехотой и бронетехникой. Несмотря на безумные потери, они продолжают штурмы. "Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время уходят снова. Их очень много", – отметил Барабаш.
- Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему оккупанты так вцепились в Авдеевку. По его словам, это приказ Владимира Путина – захватить город любой ценой. Аналитик считает, что россияне постараются сейчас выполнить "программу минимум" – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он отметил, что в последние недели тяжелых боев россияне могли потерять под Авдеевкой полную механизированную дивизию.
- В Институте изучения войны заявляют, что россияне на Авдеевском направлении могут попасть в "позиционный тупик". Им тяжело вести маневровую войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов по обе стороны. Украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают бронетехнику более уязвимой, а также усложняют проведение наземных атак. Кроме того, оккупантам тяжело преодолевать украинские минные поля под Авдеевкой.