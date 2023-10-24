Севастополець разом зі своєю мамою хотів дістатися до Луганська, однак несправний GPS-навігатор завів його у смертельну пастку, пишуть російські ЗМІ.
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Фатальна помилка навігатора
Інцидент трапився у ніч проти 20 жовтня. 40-річний чоловік на автомобілі Chevrolet Aveo, у салоні якого перебувала також 65-річна жінка, прямував до Луганська. Опівдні він вже був у районі Донецька. Саме там навігатор схибив і "відправив" жителя Криму не туди.
Так, його авто випадково заїхало на трасу "Донецьк – Авдіївка", що розташована практично на лінії зіткнення.
Поблизу населеного пункту Спартак, що за 6 кілометрів від Авдіївки, поряд із авто вибухнув снаряд. Чоловік загинув на місці, а його мама поранень майже не отримала.
Що відбувається під Авдіївкою: останні новини
- Росіяни не відмовляються від намірів оточити місто. За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, окупанти кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою. Попри божевільні втрати, вони продовжують штурми. "Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", – зазначив Барабаш.
- Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому окупанти так вчепилися в Авдіївку. За його словами, це наказ Володимира Путіна – захопити місто за будь-яку ціну. Аналітик вважає, що росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, він зазначив, що протягом останніх тижнів важких боїв росіяни могли втратити під Авдіївкою повну механізовану дивізію.
- В Інституті вивченя війни заявляють, що росіяни на Авдіївському напрямку можуть потрапити в "позиційний глухий кут". Їм важко вести маневрову війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків. Українські безпілотники й інша високоточна зброя роблять бронетехніку вразливішою, а також ускладнюють проведення наземних атак. Крім того, окупантам важко долати українські мінні поля під Авдіївкою.