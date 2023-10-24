Севастополець разом зі своєю мамою хотів дістатися до Луганська, однак несправний GPS-навігатор завів його у смертельну пастку, пишуть російські ЗМІ.

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Фатальна помилка навігатора

Інцидент трапився у ніч проти 20 жовтня. 40-річний чоловік на автомобілі Chevrolet Aveo, у салоні якого перебувала також 65-річна жінка, прямував до Луганська. Опівдні він вже був у районі Донецька. Саме там навігатор схибив і "відправив" жителя Криму не туди.

Так, його авто випадково заїхало на трасу "Донецьк – Авдіївка", що розташована практично на лінії зіткнення.

Поблизу населеного пункту Спартак, що за 6 кілометрів від Авдіївки, поряд із авто вибухнув снаряд. Чоловік загинув на місці, а його мама поранень майже не отримала.

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