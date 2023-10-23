Прориву біля Авдіївки насамперед очікують у вищому військово-політичному верхівці Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, пояснивши, що Владімір Путін вимагає захопити місто за будь-яку ціну.

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Чому Авдіївка стала такою важливою для росіян

Росіяни за допомогою авіації, зокрема й штурмовиків Су-25, намагаються оточити Авдіївку. Нагадаємо, що за минулий тиждень українським військовим вдалось знищити 5 ворожих штурмовиків. Ціна за один – сягає 11 мільйона доларів.

Втрати в техніці йдуть на додачу до шалених втрат у живій силі. Очевидно, що росіяни готові платити високу ціну, аби захопити Авдіївку.

Російський імперський наратив такий, що якщо царю щось потрібно, заради цього платитимуть колосальну ціну. Авдіївка – це політичне питання особисто для Путіна. Вони розуміють, що зазнають стратегічної поразки в частині ліквідації української державності. Вони не досягли першої та головної цілі "СВО",

– зауважив Петро Черник.

Тож, на думку військового експерта, росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Додамо, що повномасштабному вторгненню передумало визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" та включення їх у склад Росії.

"Авдіївка є воротами для виконання цього завдання. Тому якщо їм треба буде покласти ще 20 – 30 тисяч людей, щоб виконати це завдання – на це підуть", – підсумував Черник.

При цьому стратегічні висоти та головні терикони в Авдіївці є під українським контролем. Протягом останніх тижнів важких боїв росіяни там могли втратити повну механізовану дивізію.

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