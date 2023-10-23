Прорыва возле Авдеевки в первую очередь ожидают в высшей военно-политической верхушке России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, объяснив, что Владимир Путин требует захватить город любой ценой.
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Почему Авдеевка стала столь важной для россиян
Россияне с помощью авиации, в том числе и штурмовиков Су-25, пытаются оцепить Авдеевку. Напомним, что за прошедшую неделю украинским военным удалось уничтожить 5 вражеских штурмовиков. Цена за один – достигает 11 миллионов долларов.
Потери в технике идут вдобавок к безумным потерям в живой силе. Очевидно, что россияне готовы платить высокую цену, чтобы захватить Авдеевку.
Российский имперский нарратив такой, что если царю что-нибудь нужно, ради этого будут платить колоссальную цену. Авдеевка – это политический вопрос лично для Путина. Они понимают, что терпят стратегическое поражение в части ликвидации украинской государственности. Они не достигли первой и главной цели "СВО",
– заметил Петр Черник.
По мнению военного эксперта, россияне будут пытаться сейчас выполнить "программу минимум" - выйти на административные границы Донецкая и Луганская области. Добавим, что полномасштабное вторжение передумало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и включение их в состав России.
"Авдеевка является воротами для выполнения этой задачи. Поэтому если им нужно будет положить еще 20-30 тысяч человек, чтобы выполнить эту задачу, – на это пойдут", – подытожил Черник.
При этом стратегические высоты и главные терриконы в Авдеевке находятся под украинским контролем. В последние недели тяжелых боев россияне там могли потерять полную механизированную дивизию.
Петр Черник о целях россиян в Авдеевке: смотреть видео
Проблемы оккупантов на Авдеевском направлении: что известно
- У россиян наблюдают значительные проблемы поблизости Авдеевки. В Институте изучения войны сообщили, что хотя россияне опрокидывают туда дополнительные резервы, вероятнее всего, оккупанты взяли паузу из-за безумных потерь во время штурмов города. Кроме того, россиянам было очень сложно продвигаться из-за минных полей, а также оборонных сооружений ВСУ.
- Оккупанты использовали возле Авдеевки очень похожую тактику, как под Угледаром. Однако это обернулось для них очень плохо. Так, в течение 10 октября они потеряли 3 батальона и более 60 единиц бронетехники.
- Сложная ситуация для россиян потребовала от них новых решений. Да, недавно стало известно, что захватчики начали рыть тоннели в направлении Авдеевки. Таким образом хотят подобраться к позициям ВСУ и нанести неожиданные удары.