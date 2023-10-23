Оккупанты наступали, используя большое количество бронетехники, но сейчас в основном двигаются благодаря пехоте. Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что ситуация в городе очень сложная и напряженная.

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Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью

Оккупанты наступают по всем направлениям, их тысячами бросают на штурмы. Российское командование не считает ни техники, ни личного состава. На опубликованных кадрах уже видны братские могилы.

Враг не оставляет попыток окружить город. Он делает это и днем, и ночью. Обстрелы не прекращаются, а на позициях не бывает тишины, всегда идут стрелковые бои,

– рассказал Виталий Барабаш.

Что касается непосредственно Авдеевки, то в течение дня обстрелов очень много, ночью единичные прилеты и авиабомбовые удары, которые полностью разрушают город. Разрушения настолько велики, что Авдеевка меняется практически каждый час.

"У нас есть люди под завалами, которых пока не можем достать, есть погибшие практически каждый день. За 22 октября из-за авиабомбовых ударов погибли 3 гражданских лица", – сказал Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации о ситуации в городе: смотрите видео

Авдеевку хотят полностью уничтожить

Оккупанты практически стирают город, разрушения чрезвычайно велики. По словам Виталия Барабаша, в такой тактике сложно найти хоть какую-то логику. Город не является для россиян стратегическим военным объектом. Более того, в нем сейчас находятся только гражданские, которые боятся уезжать.

По состоянию на утро 23 октября в городе остается 1601 человек. Последние три дня вообще не происходили эвакуации, но не потому, что нет возможности вывести людей, а потому, что у самих людей нет желания уезжать, они это делают очень неохотно,

– подчеркнул Барабаш.

На началах обострения количество выезжавших граждан увеличилось. Ежедневно город покидали 4 – 9 человек. На 23 октября тоже есть записи на эвакуацию, но от ситуации безопасности будет зависеть, удастся ли ее провести.

В чем отличие от Бахмута

Ситуацию в Авдеевке сравнима с Бахмутом, но только частично. Сходство есть, если говорить о количестве ракетных, авиационных ударов, постоянных обстрелах. Однако, в отличие от Бахмута, в Авдеевке нет уличных боев.

"Видимо, россияне мечтают, что зайдут в город и не хотят, чтобы там были баррикады, лишние осложнения, поэтому многоэтажные дома они просто разрушают, чтобы наши военные не могли использовать их как защитные сооружения", – подчеркнул Барабаш.

Но так россияне сами себе противоречат. Они говорят, что хотят окружить город, но в то же время ежедневно его уничтожают. Возможно, они сами еще не знают, какой сценарий должен быть.

Разносят все, как прицельно, так и не прицельно. Такое впечатление, что у них стоит задача уничтожить город до фундаментов. Для чего – это уже другой вопрос,

– подытожил Виталий Барабаш.

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