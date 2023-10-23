Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської МВА, передає 24 Канал. Віталій Барабаш зазначив, що тривають запеклі бої.

Читайте також Колонами більше не ходять: як росіяни змінили тактику під Авдіївкою

"Десятками лягають і через деякий час йдуть знову"

Минулої доби було зафіксовано багато обстрілів і бомбардувань авіацією. Стрілецькі бої не вщухають цілодобово.

Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою. Втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато,

– зазначив Барабаш.

Додав, що останніми днями агресор почав застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Радимо дізнатися Росіяни знайшли ще одне місце для наступу: як за тиждень змінилась карта фронту

Що відбувається на Авдіївському напрямку: останні новини