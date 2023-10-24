Кроме того, украинская армия продолжает истощать врага по всей линии фронта. Таким образом, врагу сложно продвигаться и штурмовать позиции наших военных.

К теме ВСУ оттеснили врага и продвинулись к югу от Бахмута, – ISW

Какие успехи Украины у Работино

В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там наши защитники вытеснили врага с занимаемых им позиций.

Силы обороны имели частичный успех южнее Работино, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,

– говорится в сообщении Генштаба.

В то же время украинские защитники продолжают штурмовые действия и к югу от Бахмута Донецкой области. Там они также наносят врагу урон в личном составе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

В заключение в Генштабе отметили, что враг не перестает штурмовать украинские позиции и вступать в бой с Вооруженными Силами. Так, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений наших военных с россиянами.

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Как продолжается контрнаступление ВСУ