Крім того, українська армія також продовжує виснажувати ворога по всій лінії фронту. Таким чином ворогу складно просуватися й штурмувати позиції наших військових.

До теми ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута, – ISW

Які успіхи України біля Роботиного

У Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники витіснили ворога із займаних ним позицій.

Сили оборони мали частковий успіх південніше Роботиного, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– мовиться у дописі Генштабу.

Водночас українські захисники продовжують штурмові дії й південніше Бахмута Донецької області. Там вони також завдають ворогу втрат в особовому складі й техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Наостанок у Генштабі зазначили, що ворог не перестає штурмувати українські позиції й вступати у бій зі Збройними Силами. Так, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень наших військових з росіянами.

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Як триває контрнаступ ЗСУ