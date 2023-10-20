Проєкт "Український Свідок" опублікував репортаж із Запорізького напрямку. Українські артилеристи, піхотинці, аеророзвідники та сапери 47 ОМБр розказали, як відбувається контрнаступ на цій ділянці фронту.

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Як українські військові долають оборону росіян на Запорізькому напрямку

Військовий з позивним "Модний" зазначає, що росіян добре знають, як будувати укріпрайони. За його словами, окупанти дуже добре мінують територію і роблять фортифікаційні споруди.

Воїн зазначив, що є такі споруди, які "не бере" ані артилерія, ані щось інше.

Як триває контрнаступ на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Російські військові мали достатньо часу для підготовки та зробили все, щоб максимально ускладнити звільнення цих територій нашими хлопцями.

Як каже командир інженерно-саперного взводу із позивним "Трал", для розмінування цих територій знадобиться щонайменше 50 років.

Військові зізнаються, що просування дається тяжко, боляче, але воно триває. Боєць Павло з позивним "Капрал" зазначив, що ціна кожних 500 метрів просування може бути дуже велика.

Однак він наголошує, що ці 500 метрів можуть потім дати розвиток плацдарму на кілометри.

Коментуючи те, як закінчити війну України з Росією, бійці 47 ОМБр зазначають, що росіяни мають відчути жах війни.

"Їх (росіян – 24 Канал) треба дуже багато знищувати, – каже боєць із позивним "Філін". – У кожен російській дім має прийти звістка про смерть, вони мають відчути цей жах".

Яка ситуація на Запорізькому напрямку