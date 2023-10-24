Про ситуацію на Авдіївському напрямку в ефірі телемарафону розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Він наголосив, що українці продовжують чинити опір та успішно відбивають атаки росіян.

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Стан фронту поблизу Авдіївки

Віталій Барабаш розповів, що ніч на 24 жовтня в Авдіївській громаді була відносно спокійною. Росіяни не обстрілювали територію, не наносили авіаударів. Проте вдень окупанти "гатять" зі всього озброєння – на щастя, за добу обійшлося без жертв серед цивільних.

Щодо дії росіян по лінії оборони, то там тиші немає ні вдень, ні вночі. Цієї ночі ворог вдаряв авіабомбами, ракетами, працював ствольною артилерією, тривають стрілецькі бої. Ворог кидає в штурми на півночі та на півдні від міста нові підрозділи. Також росіяни шукають нові шляхи.

Останніх дві доби здебільшого вони діють невеличкими групками, Намагаються з декількох напрямків одночасно знайти "шпарину" в обороні. Але успіху не мають,

– розповів голова МВА.

Він додав, що всі атаки були відбиті і оборона тримається – жодного прориву росіян немає.

Авдіївка під постійним вогнем