Армійського запасу окупантів вистачить ще на тиждень, а може й більше. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що все залежатиме від інтенсивності вогню у відповідь.

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Яка ситуація в районі Авдіївки

Для того, щоб нейтралізувати дії росіян, українським військовим треба збільшити постачання снарядів і загалом артилерії на цей напрямок. Окупанти намагаються взяти під вогневий контроль дороги, які ведуть в Авдіївку. За словами Світана, це вже не є так небезпечно для цивільних, бо люди, які залишаються, ймовірно, самі не хочуть виїжджати.

Проблемою може бути забезпечення Авдіївського гарнізону боєприпасами. Хоча підготовка до виконання бойових завдань була, тому запасів є не на один тиждень, особливо тих, які готували упродовж 10 років,

– розповів Роман Світан.

Відтак, навіть взяття доріг під вогневий контроль росіянами великої проблеми не створить.

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Протидіяти росіянам можна, збільшивши авіаційні та артилерійські обстріли. Окупанти справді хочуть оточити місто, але їм на заваді стоїть сама місцевість.

"Росіяни гинуть там сотнями щодоби, втрачають десятки одиниць техніки, бо це добре простріляна нашою артилерією поверхня. Вона дає можливість утримувати росіян на достатній відстані, щоб ті не оточили Авдіївку повністю", – додав військовий експерт.

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