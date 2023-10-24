Армейского запаса оккупантов хватит еще на неделю, а может и больше. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что все будет зависеть от интенсивности ответного огня.

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Какая ситуация в районе Авдеевки

Для того чтобы нейтрализовать действия россиян, украинским военным нужно увеличить поставки снарядов и в целом артиллерии на это направление. Оккупанты пытаются взять под огневой контроль дороги, ведущие в Авдеевку. По словам Свитана, это уже не так опасно для гражданских, потому что люди, которые остаются, вероятно, сами не хотят уезжать.

Проблемой может быть обеспечение Авдеевского гарнизона боеприпасами. Хотя подготовка к выполнению боевых задач была, поэтому запасов есть не на одну неделю, особенно тех, которые готовили в течение 10 лет,

– рассказал Роман Свитан.

Следовательно, даже взятие дорог под огневой контроль россиянами большой проблемы не создаст.

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Противодействовать россиянам можно, увеличив авиационные и артиллерийские обстрелы. Оккупанты действительно хотят окружить город, но им мешает сама местность.

"Россияне гибнут там сотнями за сутки, теряют десятки единиц техники, потому что это хорошо прострелянная нашей артиллерией поверхность. Она дает возможность удерживать россиян на достаточном расстоянии, чтобы те не оцепили Авдеевку полностью", – добавил военный эксперт.

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