Цікаво, що у цьому районі розташований полігон з утилізаціїв боєприпасів. І, ймовірно, 4 склади зі зброєю та технікою. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Дуже зручне місце: кажуть, що утилізація боєприпасів відбувається. Але якщо щось прилітає, то вже не так і помітно", – іронічно відзначив він.

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Поряд із зазначеним районом розташоване місто Інкерман, наголосив Тизенгаузен. А там теж є декілька "жирних" цілей.

Паливні сховища, в тому числі підземні, для Чорноморського флоту. І там же ракети зберігають. Тобто два об’єкти, куди обов’язково прилетить,

– припустив політтехнолог.

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Тому недарма росіяни чи не щодня розказують про "утилізацію" боєприпасів часів Другої Світової війни. І надалі брехатимуть вони частіше.

"І зараз вони вже декілька разів "утилізують" ці боєприпаси. А я нагадаю, що в цьому урочищі (Кара-Коби – 24 Канал) вже третій раз прилітає. Перший раз вони посадили безпілотники, здетонувало і загорілася трава. Другий – ракета, вони збили, здетонувала на землі. І третій – знову посадили безпілотник і він загорівся на землі", – перелічив Тизенгаузен.

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