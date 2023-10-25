Цікаво, що у цьому районі розташований полігон з утилізаціїв боєприпасів. І, ймовірно, 4 склади зі зброєю та технікою. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Дуже зручне місце: кажуть, що утилізація боєприпасів відбувається. Але якщо щось прилітає, то вже не так і помітно", – іронічно відзначив він.
Цілі в Криму
Поряд із зазначеним районом розташоване місто Інкерман, наголосив Тизенгаузен. А там теж є декілька "жирних" цілей.
Паливні сховища, в тому числі підземні, для Чорноморського флоту. І там же ракети зберігають. Тобто два об’єкти, куди обов’язково прилетить,
– припустив політтехнолог.
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Тому недарма росіяни чи не щодня розказують про "утилізацію" боєприпасів часів Другої Світової війни. І надалі брехатимуть вони частіше.
"І зараз вони вже декілька разів "утилізують" ці боєприпаси. А я нагадаю, що в цьому урочищі (Кара-Коби – 24 Канал) вже третій раз прилітає. Перший раз вони посадили безпілотники, здетонувало і загорілася трава. Другий – ракета, вони збили, здетонувала на землі. І третій – знову посадили безпілотник і він загорівся на землі", – перелічив Тизенгаузен.
Вибухи в Криму: останні новини
- В ніч на 24 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі було два гучних вибухи. Після них місцеві чули звуки пострілів. Так звана місцева влада начебто попереджала про "учєнія", але місцеві пабліки повідомляли, що росіяни намагалися збити безпілотник.
- Крім цього днями окупанти бідкалися на "підводну атаку диверсійних сил". Ворогу немає неспокою навіть під прикриттям російської "пе-ве-о". Натомість українські Сили оборони продовжуватимуть боротьбу за звільнення своїх територій.
- Надвечір 22 жовтня в районі Козачої бухти, що у Севастополі лунали вибухи. Щоб заспокоїти населення, окупанти вперто намагаються назвати повідомлення та фото з місця брехнею. І дуже засмучені, коли самі ж пропагандистські так звані воєнкори пишуть про вибухи.