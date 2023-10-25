Интересно, что в этом районе расположен полигон по утилизации боеприпасов. И, вероятно, 4 склада с оружием и техникой. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Очень удобное место: говорят, что утилизация боеприпасов происходит. Но если что-то прилетает, то уже не так заметно", – иронически отметил он.
Цели в Крыму
Рядом с указанным районом расположен город Инкерман, отметил Тизенгаузен. А там тоже есть несколько "жирных" целей.
Топливные хранилища, включая подземные, для Черноморского флота. И там же ракеты хранят. То есть два объекта, куда обязательно прилетит,
– предположил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о "хлопке" в Крыму: смотреть видео
Поэтому не зря россияне ежедневно рассказывают об "утилизации" боеприпасов времен Второй мировой войны. И дальше будут врать они чаще.
"И сейчас они уже несколько раз "утилизируют" эти боеприпасы. А я напомню, что в этом урочище (Кара-Кобы – 24 Канал) уже третий раз прилетает. Первый раз они посадили беспилотники, сдетонировало и загорелась трава. Второй – ракета, они сбили, сдетонировала на земле. И третий – снова посадили беспилотник и он загорелся на земле", – перечислил Тизенгаузен.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В ночь на 24 октября во временно оккупированном Севастополе было два громких взрыва. После них местные слышали звуки выстрелов. Так называемые местные власти якобы предупреждали об "учениях", но местные паблики сообщали, что россияне пытались сбить беспилотник.
- Кроме этого на днях оккупанты жаловались на "подводную атаку диверсионных сил". Врагу беспокойно даже под прикрытием российской "пе-ве-о". В то же время украинские Силы обороны будут продолжать борьбу за освобождение своих территорий.
- К вечеру 22 октября в районе Казачьей бухты в Севастополе раздавались взрывы. Чтобы успокоить население, оккупанты упорно пытаются назвать сообщения и фото с места ложью. И очень расстроены, когда сами пропагандистские так называемые военкоры пишут о взрывах.