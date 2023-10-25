Интересно, что в этом районе расположен полигон по утилизации боеприпасов. И, вероятно, 4 склада с оружием и техникой. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Очень удобное место: говорят, что утилизация боеприпасов происходит. Но если что-то прилетает, то уже не так заметно", – иронически отметил он.

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Рядом с указанным районом расположен город Инкерман, отметил Тизенгаузен. А там тоже есть несколько "жирных" целей.

Топливные хранилища, включая подземные, для Черноморского флота. И там же ракеты хранят. То есть два объекта, куда обязательно прилетит,

– предположил политтехнолог.

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Поэтому не зря россияне ежедневно рассказывают об "утилизации" боеприпасов времен Второй мировой войны. И дальше будут врать они чаще.

"И сейчас они уже несколько раз "утилизируют" эти боеприпасы. А я напомню, что в этом урочище (Кара-Кобы – 24 Канал) уже третий раз прилетает. Первый раз они посадили беспилотники, сдетонировало и загорелась трава. Второй – ракета, они сбили, сдетонировала на земле. И третий – снова посадили беспилотник и он загорелся на земле", – перечислил Тизенгаузен.

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