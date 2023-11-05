Супутникові знімки датовані 5 листопада. На них помітно уражений корабель, який стоїть на причалі біля заводу "Залив".
Важливо Атака на "Залів" у Керчі, ураження ракетоносія: усе, що відомо про приліт в Криму 4 листопада
Супутникові фото ураженого "Каракурта"
На знімках Planet Labs зафіксували пошкодження суднобудівного заводу й ракетоносія "Каракурт". Капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко заявив, що на момент вибуху біля заводу стояв лише один корабель, який здатен здійснювати пуски "Калібрів" – "Аскольд".
Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена,
– розповів Риженко.
Капітан ВМС також уточнив, що "Аскольд" може нести до 8 ракет типу "Калібр". Пошкодження такого судна суттєво впливає на безпеку України, а також на можливості ворога.
Завод і корабель у Керчі після прильоту / Фото "Схеми"
"Каракурт" пішов за "Москвою"
- Росіяни в тимчасово окупованому Криму 4 листопада бідкалися на потужні вибухи. Втім, так звані "представники влади" запевняли, що усе "під контролем", а вибухи – це робота "пе-ве-о".
- Згодом вибухи у Криму прокоментувало російське міноборони. Там заявили, що "ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу імені Бутоми", але сили "пе-ве-о" збили 13 ракет. Втім, окупанти підтвердили, що збили не всі цілі й ракети пошкодили корабель.
- Джерела 24 Каналу повідомляли, що ЗСУ уразили новітній корабель-ракетоносій проєкту "Каракурт". Згодом цю інформацію підтвердили офіційно.
- Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук увечері 4 листопада повідомив, що поки військові очікують підтвердження результатів. Він прокоментував вибухи в Криму й роботу українських військових так: "Молодці, немов SCALPелем пройшлись!". Зранку 5 листопада він підтвердив, що унаслідок успішної роботи було уражено корабель "Аскольд" російського проєкту "Каракурт", він відправився слідом за крейсером "Москва".