Супутникові знімки датовані 5 листопада. На них помітно уражений корабель, який стоїть на причалі біля заводу "Залив".

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Супутникові фото ураженого "Каракурта"

На знімках Planet Labs зафіксували пошкодження суднобудівного заводу й ракетоносія "Каракурт". Капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко заявив, що на момент вибуху біля заводу стояв лише один корабель, який здатен здійснювати пуски "Калібрів" – "Аскольд".

Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена,

– розповів Риженко.

Капітан ВМС також уточнив, що "Аскольд" може нести до 8 ракет типу "Калібр". Пошкодження такого судна суттєво впливає на безпеку України, а також на можливості ворога.

Завод і корабель у Керчі після прильоту / Фото "Схеми"

"Каракурт" пішов за "Москвою"