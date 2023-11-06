Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що, удар могли завдати з боку Одеси або Запорізької області. Зазначимо, що ЗСУ вдарили по Керчі 4 листопада.

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"Зайшли, мабуть, над морем. Це більш вірогідний сценарій, аніж запуск з боку Запорізької області. Найімовірніше, з Одеси пішли (ракети – 24 Канал), – сказав Криволап.

Адже на Запоріжжі треба було б пройти досить напружену зону ППО росіян. До того ж було б відомо, що ракети полетіли.

Керченський міст та суднобудівний завод "Залів", по якому прилетіло, розташовані поруч. Тобто, це одна зона дії ворожої протиповітряної оборони, яка "захищає" незаконно побудований Кримський міст.

"Цю систему ППО ці ракети подолали. Це дуже серйозна атака, наслідки цієї атаки теж серйозні", – наголосив експерт з авіації.

Криволап додав, що, якщо росіяни відведуть свої кораблі до Новоросійська, то там вже не буде такої небезпечної для них ситуації. Не будуть ефективними там й бонові загородження. Тому, аби захистити порт цими системами, окупантам доведеться зупинити все судноплавство.

Ця вразливість цієї системи ППО показала, що, коли в нас будуть Taurus, то Керченському мосту, при цій системі ППО, яка є зараз, жити буде не дуже довго,

– сказав експерт з авіації.

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