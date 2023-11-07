Как пишут в местных телеграмм-каналах, от звуков взрывов сработала сигнализация в автомобилях, передает 24 Канал.

Пошел за "Москвой": что известно о новейшем корабле типа "Каракурт", уничтоженном ВСУ в Крыму

Взрывы раздавались в районе аэродрома "Бельбек", который для своих военных целей используют оккупанты. Он расположен рядом с Севастополем.

Где расположен "Бельбек": карта

Также сообщается, что в районе 3:10 ночи было слышно несколько громких взрывов возле Сак и Новоф ё доровки. В этом районе тоже расположен военный аэродром.

Новоф ё доровка на карте:

Как реагируют оккупанты

Гауляйтер Михаил Развожаев в это время заявил, что в Севастополе якобы сработала система ПВО. Более того, – она "сбила 5 беспилотников".

Еще через некоторое время он добавил, что в Андреевке, тоже расположенной в Бахчисарайском районе, якобы упали обломки от одного из сбитых БПЛА на крышу частного дома. Произошло возгорание.

Спустя еще некоторое время в российском минобороны решили поразить цифрой "сбитых" или "перехваченных целей". Там заявили, что у побережья Крыма и над Черным морем вроде бы перехватили 8 и ликвидировали 9 украинских беспилотников. То есть в общей сложности "справились с 17 дронами".

В Ялте разместили сине-желтый флаг

Накануне в оккупированной Ялте появился сине-желтый украинский флаг . Самое интересное, что установили его сотрудники СБУ. Флаг разместили на возвышенности, среди хвойных деревьев. Внизу виден город в окружении гор.

Надеемся, что уже совсем скоро по всему украинскому Крыму будут развеваться сине-желтые флаги.

Продуктивный "хлопок" в Керчи

4 ноября Украина ударила по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

При ударе ВСУ повредили российский корабль "Аскольд" – он был носителем ракет "Калибр". Это был совершенно новый корабль, ни разу не спускавшийся на воду. По неподтвержденной информации, на судно хотели поставить установку для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон".