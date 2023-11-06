Хотя россияне пока держатся за Крым, наши спецподразделения и партизаны делают все, чтобы оккупантам было максимально некомфортно на полуострове. Последним серьезным ударом был удар по заводу "Залив" в Керчи.
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Кто установил флаг в Крыму
В Ялте развевался сине-желтый флаг. Стяг установила Служба безопасности Украины.
Есть соответствующее видео. Там заметно, что флаг был установлен на возвышенности, среди хвойных деревьев. Внизу виден город в окружении гор. Это традиционные крымские пейзажи, которые надеются скоро увидеть все украинцы.
Флаг Украины в Крыму: смотрите видео
Новости Крыма
- При ударе по Керчи ВСУ повредили российский корабль "Аскольд" – он был носителем ракет "Калибр". Есть мнение, что на судно хотели поставить установку для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон".
- Керчь – это восточная часть Крыма, наиболее близкая к России и Крымскому мосту. Туда оккупанты перевели корабли из Севастополя после ударов наших Воздушных сил – надеялись на свою ПВО.
- Сначала в России последствия атаки на Керчь охарактеризовали как "легкие повреждения", но впоследствии признали очевидное. "Как SCALPелем прошлись", – пошутили в Воздушных силах.
- Что интересно, это был совершенно новый корабль, который ни разу не спускали на воду.