Хоча росіяни поки що тримаються за Крим, наші спецпідрозділи та партизани роблять усе, щоб окупантам було максимально некомфортно на півострові. Останнім серйозним ударом був удар по заводу "Залив" у Керчі.

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Хто встановив прапор у Криму

У Ялті замайорів синьо-жовтий прапор. Стяг установила Служба безпеки України.

Є відповідне відео. Там помітно, що прапор установили на узвишші, серед хвойних дерев. В улоговині видно місто в оточенні гір. Це традиційні кримські пейзажі, які сподіваються побачити незабаром усі українці.

Прапор України у Криму: дивіться відео

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