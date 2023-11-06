Хоча росіяни поки що тримаються за Крим, наші спецпідрозділи та партизани роблять усе, щоб окупантам було максимально некомфортно на півострові. Останнім серйозним ударом був удар по заводу "Залив" у Керчі.

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Хто встановив прапор у Криму

У Ялті замайорів синьо-жовтий прапор. Стяг установила Служба безпеки України.

Є відповідне відео. Там помітно, що прапор установили на узвишші, серед хвойних дерев. В улоговині видно місто в оточенні гір. Це традиційні кримські пейзажі, які сподіваються побачити незабаром усі українці.

Прапор України у Криму: дивіться відео

Новини Криму

  • Під час удару по Керчі ЗСУ пошкодили російський корабель "Аскольд" – він був носієм ракет "Калібр". Є думка, що на судно хотіли поставити установку для запуску гіперзвукових ракет "Циркон".
  • Керч – це східна частина Криму, найбільш близька до Росії і Кримського мосту. Туди окупанти перевели кораблі із Севастополя після ударів наших Повітряних сил – сподівалися на свою ППО.
  • Спершу в Росії наслідки атаки на Керч охарактеризували як "легкі ушкодження", але згодом визнали очевидне. "Мов SCALPелем пройшлись", – пожартували в Повітряних силах.
  • Що цікаво, це був цілком новий корабель, який жодного разу не спускали на воду.