Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала цю новину 24 Каналу. За її словами, ворогу все одно буде гучно та яскраво.
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"Я думаю, вони просто вірять у ЗСУ і вирішили зекономити на піротехніці. Упевнені, що феєрверків у них буде достатньо", – зазначила Гуменюк.
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До речі, партизанський рух "Атеш" знайшов координати російського складу з паливно-мастильними матеріалами в Октябрському. Інформацію передали Силам оборони України.
У російського флоту тяжкий період
Після серії успішних ударів по чорноморському флоту ворог вирішив перемістити вцілілі кораблі до Новоросійська. Однак навіть море не на його боці – протягом кількох днів штормова погода перешкоджала процесу.
Дійсно, вони тепер у складному становищі. Базування по Новоросійську фактично вже вирішено, але там навіть причальних місць не вистачатиме,
– констатувала Гуменюк.
Але головна проблема в тому, що логістика із завантажування "Калібрів" облаштована в Севастополі, а перемістити її не так легко. Фактично всі потужності обслуговування, як-от сухі доки, залишаються також у Криму.
Ситуація в Криму: останні новини
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни перемістили якомога далі від Криму не лише кораблі, а й підводні човни. Однак це не вплине суттєво на застосування крилатих ракет.
- Цьому передувало, зокрема, ураження двох російських катерів класу "Серна" вночі 10 листопада. Вони мали на борту зенітно-ракетні комплекси, які прикривали інші судна чорноморського флоту.
- Крім того, 4 листопада українські військові атакували ракетоносій "Аскольд", який ще навіть не встигли вивести із заводу. Судно не підлягає відновленню.