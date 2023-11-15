Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала цю новину 24 Каналу. За її словами, ворогу все одно буде гучно та яскраво.

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"Я думаю, вони просто вірять у ЗСУ і вирішили зекономити на піротехніці. Упевнені, що феєрверків у них буде достатньо", – зазначила Гуменюк.

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До речі, партизанський рух "Атеш" знайшов координати російського складу з паливно-мастильними матеріалами в Октябрському. Інформацію передали Силам оборони України.

У російського флоту тяжкий період

Після серії успішних ударів по чорноморському флоту ворог вирішив перемістити вцілілі кораблі до Новоросійська. Однак навіть море не на його боці – протягом кількох днів штормова погода перешкоджала процесу.

Дійсно, вони тепер у складному становищі. Базування по Новоросійську фактично вже вирішено, але там навіть причальних місць не вистачатиме,

– констатувала Гуменюк.

Але головна проблема в тому, що логістика із завантажування "Калібрів" облаштована в Севастополі, а перемістити її не так легко. Фактично всі потужності обслуговування, як-от сухі доки, залишаються також у Криму.

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