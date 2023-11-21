У Повітряних силах попереджали про загрозу повітряної атаки, пише 24 Канал. Вони о 10:44 сповістили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
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Кременчук повідомили про загрозу
У частині України оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу
Вночі проти 21 листопада Росія атакувала Україну
- Ворог запустив по території нашої держави дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили повідомляли про загрозу. Тривога тривала приблизно до 3 ночі, тоді почали оголошувати відбої.
- Ударні дрони рухались до Старокостянтинова Хмельницької області. Жителі могли чути вибухи. Згодом повідомили, що це була робота ППО. Про кількість та місце збиття ворожих повітряних цілей не повідомляють. На щастя, також немає інформації й про постраждалих чи руйнування.
- Також ворожі дрони збивали на Волині. Водночас деталей так само не розголошують. Відомо, що й у цьому регіоні обійшлося без постраждалих та руйнувань.