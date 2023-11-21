Росія знову запустила по український території дрони-камікадзе. Зокрема, один із них збили на Волині.

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Ситуація під контролем

У Волинській ОВА розповіли деталі нічної повітряної тривоги. За інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу "Шахед".

Там також наголосили, що обійшлося без постраждалих, а ситуація повністю контролюється.

На Хмельниччині працювала ППО

Під час оголошення тривоги у Хмельницькій області також працювали сили протиповітряної оборони.

Інформація стосовно потерпілих, травмованих та руйнувань не надходила.

Для того, аби вберегтися від небезпеки важливо не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати під час них в укритті або користуватися правилом двох стін. Звичайна обережність може врятувати життя.

Росія знову атакувала Україну дронами