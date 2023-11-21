Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що в такий спосіб загарбники намагаються запобігти вибухам у Криму. Зокрема, 17 листопада було гучно в районі аеродрому "Бельбек".
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За його словами, росіяни побоюються диверсантів, тож посилили роботу з їхнього виявлення.
Диверсійні групи, партизани – це для них велика проблема. Ті, хто зчитує інформацію про розміщення росіян, кількість і передає її куди потрібно. Це все є і для росіян це дійсно серйозна проблема,
– констатував Тизенгаузен.
Крім того, навіть погода не на боці ворога. Останніми днями на окупованому півострові шторми, які пошкодили багато об'єктів.
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Крим став вибухонебезпечним для росіян
Оскільки Україна може використовувати західне озброєння тільки по окупованих територіях, півострів вочевидь стане найгарячішою точкою для ворога.
Вони прекрасно розуміють, що <...> Крим просто буде показовим плацдармом зі знищення і чорноморського флоту, і військових об'єктів. Він уже таким став,
– зазначив Тизенгаузен.
Тим часом окупаційна влада попередньо скасувала всі масові святкування Нового року й Різдва на півострові. Пояснюють це пріоритетністю безпеки.
Ситуація в окупованому Криму: останні новини
- Партизани з руху "Атеш" пильно стежать за ворогом на півострові. Так, у Севастополі активісти проїхалися разом з окупантами громадським транспортом і зафіксували їх на приховану камеру.
- Крім того, представники руху опору проникли в частину росгвардії в Євпаторії. Там партизани виявили важливу інформацію та передали її Силам оборони.
- Боєць "Лютий" поділився подробицями рейдів на окупований півострів. Він разом з побратимами на невеликому катері прикривав ударну групу десантників.