Політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив 24 Каналу, що могло вибухнути на окупованому півострові. За його словами, це міг бути, зокрема, аеродром "Бельбек".

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"Дим, який сфотографували в Севастополі, підіймається не над морем, м'яко кажучи. Так що чекаємо гарних новин", – зазначив Тизенгаузен.

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Варто зазначити, що так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв повідомив про буцімто збиття двох повітряних цілей над Північним молом.

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Чи може Україна дістати російські ракети в Криму

Як відомо, Росія накопичила понад 800 ракет для енергетичного терору України. Частину з них країна-агресорка зберігає в Криму, усвідомлюючи ризики.

Якби було так просто, ми вже давно дістали б. Періодично прилітає в склади, але дорогі ракети, яких кілька десятків на місяць виробляють, мають цілковито інакшу систему транспортування й захисту,

– констатував Тизенгаузен.

Однак були випадки ураження таких ракет на вузлових станціях, зокрема в Криму.

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