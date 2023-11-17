Політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив 24 Каналу, що могло вибухнути на окупованому півострові. За його словами, це міг бути, зокрема, аеродром "Бельбек".
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"Дим, який сфотографували в Севастополі, підіймається не над морем, м'яко кажучи. Так що чекаємо гарних новин", – зазначив Тизенгаузен.
У Криму знову гучно: дивіться відео 24 Каналу
Варто зазначити, що так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв повідомив про буцімто збиття двох повітряних цілей над Північним молом.
Чи може Україна дістати російські ракети в Криму
Як відомо, Росія накопичила понад 800 ракет для енергетичного терору України. Частину з них країна-агресорка зберігає в Криму, усвідомлюючи ризики.
Якби було так просто, ми вже давно дістали б. Періодично прилітає в склади, але дорогі ракети, яких кілька десятків на місяць виробляють, мають цілковито інакшу систему транспортування й захисту,
– констатував Тизенгаузен.
Однак були випадки ураження таких ракет на вузлових станціях, зокрема в Криму.
Вибухи в Криму: останні новини
- Вранці 16 листопада було знову гучно в Севастополі. За словами місцевих ЗМІ, звуки нагадували пуски реактивних бомбометів. Пізніше міноборони Росії повідомило про буцімто перехоплення трьох безпілотників в акваторії Чорного моря.
- До слова, 10 листопада в Криму уразили два малі десантні кораблі класу "Серна". Вони були носіями зенітно-ракетних комплексів і прикривали інші російські судна.
- Крім того, стало відомо про втрати ворога внаслідок удару по судноремонтному заводу в Севастополі 13 вересня. Ідеться про щонайменше чотирьох загиблих.