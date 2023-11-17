Политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил 24 Каналу, что могло взорваться на оккупированном полуострове. По его словам, это мог быть, в частности, аэродром "Бельбек".
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"Дым, сфотографированный в Севастополе, поднимается не над морем, мягко говоря. Так что ждем хороших новостей", – отметил Тизенгаузен.
В Крыму снова громко: смотрите видео 24 Канала
Стоит отметить, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы сбитии двух воздушных целей над Северным молом.
Может ли Украина достать российские ракеты в Крыму
Как известно, Россия накопила более 800 ракет для энергетического террора Украины. Часть из них страна-агрессор хранит в Крыму, осознавая риски.
Если бы было так просто, мы бы уже давно достали. Периодически прилетает в склады, но у дорогих ракет, которых несколько десятков в месяц производят, совершенно иная система транспортировки и защиты,
– констатировал Тизенгаузен.
Однако были случаи поражения таких ракет на узловых станциях, в частности в Крыму.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Утром 16 ноября было снова громко в Севастополе. По словам местных СМИ, звуки напоминали запуски реактивных бомбометов. Позже минобороны России сообщило о якобы перехвате трех беспилотников в акватории Черного моря.
- К слову, 10 ноября в Крыму поразили два малых десантных корабля класса "Серна". Они являлись носителями зенитно-ракетных комплексов и прикрывали другие российские суда.
- Кроме того, стало известно о потерях врага в результате удара по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября. Речь идет о по меньшей мере четырех погибших.