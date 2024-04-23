Російські телеграм-канали пишуть, що у Таганрозі нібито лунали вибухи. Водночас перед цим в Україні оголошували повітряну тривогу та моніторингові канали писали про виходи балістики звідти, передає 24 Канал.
Дивіться також Протести через закон про "іноагентів": як Грузія може стати новою Білоруссю і чим це загрожує
Ймовірно, працювала ППО
Російські ЗМІ, як завжди, заявляють про роботу сил протиповітряної оборони. На небі з'явився слід нібито від ракети. Звісно, росіяни сфотографували це та розмістили у мережі.
Наші хлопці працюють,
– написали у одному із повідомлень.
Однак часто робота російської ППО викликають питання. Зокрема, наприкінці 2023 року оператори російської ППО припустились помилки та ракета впала у центрі Бєлгорода.
Безпілотники атакували нафтобазу у Псковській області
- Як повідомляють росЗМІ, уночі 21 квітня атаки БпЛА зазнала нафтобаза "Псковнафтопродукт" у Псковській області. Зазначається, що об'єкт розташований у місті Великі Луки. Місцеві канали стверджують, що над населеним пунктом було збито два дрони силами регіонального ППО.
- Постраждалих немає, і пошкоджень нафтобази начебто теж.
- Цікаво, що наприкінці березня голова регіонального УМВС Олексій Овсянніков говорив, що на території Псковської області немає ППО.