Російські телеграм-канали пишуть, що у Таганрозі нібито лунали вибухи. Водночас перед цим в Україні оголошували повітряну тривогу та моніторингові канали писали про виходи балістики звідти, передає 24 Канал.

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Ймовірно, працювала ППО

Російські ЗМІ, як завжди, заявляють про роботу сил протиповітряної оборони. На небі з'явився слід нібито від ракети. Звісно, росіяни сфотографували це та розмістили у мережі.

Наші хлопці працюють,

– написали у одному із повідомлень.

Однак часто робота російської ППО викликають питання. Зокрема, наприкінці 2023 року оператори російської ППО припустились помилки та ракета впала у центрі Бєлгорода.

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