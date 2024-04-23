Вдень 23 квітня Україною почала ширитись повітряна тривога. О 13:16 почали ширитись відбої.

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Чому пролунали сирени

У Повітряних силах пояснили. що тривоги оголосили через загрозу використання балістичного озброєння. Моніторингові канали писали про виходи балістики із Таганрога.

Ракети рухались у бік Дніпра і вже згодом там пролунали вибухи.

До оголошення про відбій загрози потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя та не нехтуйте безпекою.

Росія криє українські міста вогнем постійно. Зокрема, часто під удар потрапляють прифронтові території.

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